Kaiserslautern feiert ersten Saison-Pflichtsieg

Koblenz Der 1. FC Kaiserslautern hat das erste Erfolgserlebnis in der neuen Saison gefeiert und mühelos die 2. Runde im DFB-Pokal erreicht.

Eindeutiges Ergebnis

Der Fußball-Zweitligist setzte sich beim Oberligisten FC Rot-Weiß Koblenz mit 5:0 (3:0) durch. Vor 10.176 Zuschauern im ausverkauften Stadion Oberwerth trafen Terrence Boyd in der 19. und 90. Minute, Julian Niehues (35.), Boris Tomiak (43.) und Kenny Prince Redondo (66.) per Foulelfmeter für den Favoriten, der in der Liga mit zwei Niederlagen schwach gestartet war.

Im Duell mit den fünftklassigen Koblenzern hatte das Team von Trainer Dirk Schuster keine Probleme. FCK-Torwart Julian Krahl musste nur einmal ernsthaft eingreifen, als er beim Stand von 1:0 mit einer Fußabwehr gegen Terry Asare den möglichen Ausgleich verhinderte. Ansonsten traten die von tausenden Fans unterstützten Pfälzer sehr dominant auf und hätten das Ergebnis noch höher gestalten können.