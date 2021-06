"Kicker": Gladbach-Kapitän Stindl nicht im Olympia-Team

Berlin. Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl gehört einem Medienbericht zufolge nach der verpassten EM auch nicht zum Olympia-Team des Deutschen Fußball-Bundes für Tokio.

Der 32-Jährige steht nicht im 18-Mann-Auswahlkader von Trainer Stefan Kuntz für das Turnier in Japan, schreibt der "Kicker". Stindl war neben anderen Bundesliga-Profis als einer der drei Routiniers gehandelt worden, mit denen Kuntz seine Olympia-Auswahl verstärken darf.

Der DFB nominiert die Olympia-Auswahl am kommenden Dienstag. Spielberechtigt sind Akteure der Jahrgänge 1997 und jünger - bis zu drei Akteure dürfen aber älter sein. Nach einer starken Saison in Gladbach galt Stindl auch deshalb als aussichtsreicher Kandidat für Olympia, weil er den Sprung in den EM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw nicht geschafft hat.

Bei den Gladbachern überzeugte Stindl in der vorigen Bundesligasaison mit 14 Toren und zehn Vorlagen. Sein Team startet am 3. Juli mit dem neuen Cheftrainer Adi Hütter in die Vorbereitung. Vom 17. bis 24. Juli bezieht die Borussia ein Trainingslager in der Klosterpforte in Harsewinkel-Marienfeld.

© dpa-infocom, dpa:210624-99-124621/3