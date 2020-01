Kopf-an-Kopf-Rennen der A-Teams

In der Fußball-Kreisoberliga der A-Junioren sind beide Teams punktgleich ganz vorn. Wachsenburg Haarhausen/Mühlberg mit einem Spiel weniger und durch einen 6:1-Auswärtssieg bei Marlishausen/Elxleben im Titel-Vorteil. Auch im Kreispokal haben die Drei-Gleichen-Kicker aus Mühlberg, Wandersleben und Haarhausen die Nase vorn. Gleich in der ersten Runde „kegelten“ die Mey-Männer ihren Rivalen aus dem Wettbewerb – mit 2:1. Die Tore erzielten Elflein und der bereits in der Haarhäuser Ersten erprobten Wulf. Für Marlishausen traf erst in der Schlussminute Grebhan. Inzwischen steht Haarhausen/Mühlberg im Halbfinale und Marlishausen Trainer Falk Buchmann wollte mit seinen Männern in der Halle den ersten Meistertitel einfahren.

Umkämpfter Titelkampf: Wachsenburgs Julius Trott (l.) blockt den Marlishäuser Moritz Grebhan erfolgreich. Foto: René Röder

Es war möglich. In der Vorrunde siegte sein Team makellos mit 8:0-Toren und einem 1:0-Sieg über den Rivalen und schien auch im Futsal-Kreisfinale in Weimar am Drücker, nachdem Haarhausen gleich zum Auftakt gegen Bad Berka beim 1:1 strauchelte. Marlishausens Coach Buchmann: „Auch für uns lief es schwer an, aber das 2:1 gegen Zottelstedt brachte uns nach vorn.“

Das Spiel gegen den Dauerrivalen sollte die Vorentscheidung bringen. Ludwig schoss Marlishausen/Elxleben nach drei der zehn Spielminuten in Front. Lange hielt die Führung. Doch eine Minute vor Ende glich Haarhausen durch Bönewitz aus und acht Sekunden später brachte Köth sein Team in Front. Vier Sekunden vor Ende setzte Bönewitz zum 3:1 nach. Trainer Buchmann: „Ärgerlich, dass wir das Spiel noch aus der Hand gegeben haben.“ Davon erholte sich Marlishausen nicht mehr. Haarhausen entschied seine Spiele nervenstark in den Schlussphasen Trainer Thomas Mey: „Das war unsere Stärke, wir konnten immer noch zulegen.“

Titelverteidiger: Haarhausen/Mühlberg sicherte sich den Futsal-Titel. Foto: René Röder

Während die Freude beim Titelverteidiger riesig war, ließen die Marlishäuser die Köpfe hängen und verloren auf der Zielgeraden sogar noch Silber an Blau-Weiß Schmiedehausen. Auch da gingen die Rot-Hemden, diesmal durch Kapitän Künzel, in Führung und verloren Sekunden vor Schluss durch Treffer von Dennstedt (-24 und -7 Sekunden) noch 1:2. Der Pokal des Dritten konnte da nicht wirklich trösten. Falk Buchmann: „So viel Pech jeweils in den Schlusssekunden, geht gar nicht. Haarhausen hat das Glück gepachtet, aber wir werden in der Kreisoberliga angreifen.“ Am 25. April treffen sich beide Vertretungen in Wandersleben wohl um den Kreisoberliga-Titel erneut.