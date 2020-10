Löw wird seinen Kurs nicht ändern: "Sehe das große Ganze"

Kiew. Joachim Löw hat nochmals seinen Kurs mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verteidigt.

"Ich weiß, was ich tue, ich bin schon lange dabei", sagte der Bundestrainer in der ARD kurz vor dem Nations-League-Spiel in der Ukraine. Dazu gehöre in dem engen Spielplan wegen der Corona-Pandemie auch, Stammkräfte mal zu schonen und jüngeren Spielern eine Chance zu geben.

"Ich sehe das große Ganze und nicht immer nur ein Spiel", sagte Löw. Zuletzt hatten ehemalige Nationalspieler wie Lothar Matthäus den DFB-Chefcoach dafür kritisiert, dass er in den jüngsten Spielen nach der Corona-Pause nicht konsequent auf das Ergebnis gespielt hätte und teilweise Spieler einsetzte, die in ihren Vereinen Reservisten seien. "Ich bin auch bereit, die Kritik an mir anzuwenden", bemerkte Löw, sagte aber auch: "Ich mache die Dinge aus Überzeugung."

