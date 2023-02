Mbappé für Rückspiel gegen Bayern optimistisch

Paris Trotz der Niederlage gegen den FC Bayern München im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gibt sich Stürmerstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain für das Rückspiel selbstbewusst.

„Wir haben Vorteile, wir sind in der Lage, ihnen Probleme zu bereiten“, sagte der französische Fußball-Nationalspieler nach dem 0:1 in Paris dem Sender Canal+. Das Rückspiel findet am 8. März in München statt.

„Jetzt geht es darum, dass alle unsere Spieler bei guter Gesundheit sind“, sagte Mbappé, der wie Weltmeister Lionel Messi erst kurz vor dem Hinspiel wieder fit geworden war. Mbappé wurde nach seiner Verletzungspause gegen die Münchner erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt und sorgte direkt für Torgefahr. Jetzt komme es auf eine gute Vorbereitung auf das Rückspiel an, sagte der 24-Jährige. „Wir haben gesehen, wenn wir unser Team haben und offensiven Fußball nach vorne spielen können, dann fühlen sie sich nicht wohl. Also fahren wir dahin, um zu gewinnen und uns zu qualifizieren.“