Medien: Ex-Bremer Arnautovic bei Inter Mailand im Gespräch

Inter Mailand hat laut italienischen Medienberichten Interesse an dem österreichischen Fußball-Nationalspieler Marko Arnautovic.

Nach verschiedenen Spekulationen über seine Vereinszukunft stehe der frühere Bundesliga-Profi des SV Werder Bremen auf der Liste des italienischen Traditionsklubs, schrieb die Tageszeitung „Gazzetta dello Sport“. Der Champions-League-Finalist soll demnach ein Angebot für den 34-Jährigen abgegeben haben. Auch der „Corriere dello Sport“ berichtete darüber.

Seit 2021 in Bologna

Bereits zuvor gab es Spekulationen über Gespräche des Stürmers mit der AC Mailand und der AS Rom. Arnautovic spielt seit 2021 beim FC Bologna - sein Vertrag läuft dort noch bis 2025. Bologna will den Stürmer halten. Arnautovic sei aber sehr daran interessiert, zu Inter zurückzukehren, wo er bereits in der Vergangenheit aktiv war, schrieb die „Gazzetta“.

Anfang Juni hatte der Ex-Bremer nach den Worten seines Bruders und Managers Danijel Arnautovic bereits Angebote erhalten. Bologna habe damals versprochen, bei Angeboten von Spitzenclubs einen Transfer in Betracht zu ziehen.

Mailänder Vergangenheit

Bei Inter Mailand stand Arnautovic schon einmal unter Vertrag - in der Saison 2009/2010 lief er für die Mailänder auf und war damit Teil der Mannschaft, die in jener Saison unter Trainer José Mourinho Meisterschaft, Pokal und Champions League gewann. Anschließend war Arnautovic nach Bremen gewechselt, wo er bis 2013 insgesamt 84 Pflichtspiele bestritt.