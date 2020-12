Mehrere Corona-Fälle: Newcastle United sagt Heimspiel ab

Newcastle. Premier-League-Club Newcastle United hat sein für den 4. Dezember geplantes Heimspiel gegen Aston Villa wegen mehrerer Coronavirus-Infektionen abgesagt, gab der Fußball-Club bekannt.

Es habe im Trainingszentrum eine deutliche Zunahme der Corona-Fälle gegeben, teilten die Magpies mit. Demnach isolieren sich mehrere Spieler und Mitarbeiter nach positiven Testergebnissen zuhause. Das Trainingsgelände werde vorübergehend geschlossen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Weil die Mannschaft deshalb nicht gemeinsam trainieren und sich unter diesen Bedingungen auch nicht auf das Heimspiel gegen Aston Villa vorbereiten könne, genehmigte die Premier League eine Verlegung der Partie. Ein neuer Termin für das Spiel steht noch nicht fest.

Am Mittwoch geht in England ein mehrwöchiger Lockdown zu Ende, der von neuen regional spezifischen Sicherheitsrichtlinien ersetzt wird. Während die Maßnahmen in London und Liverpool gelockert werden und in dortigen Fußballstadien sogar bis zu 2000 Zuschauer erlaubt sind, gelten in anderen Regionen weiter scharfe Regeln, darunter Newcastle.

