Messi spricht Klartext: Keine Rückkehr zu Barcelona

Berlin Superstar Lionel Messi hat Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zum FC Barcelona in der Winterpause eindeutig zurückgewiesen.

Angesprochen auf ein solches Szenario sagte der argentinische Weltmeister am Rande des Länderspiels gegen Peru: „Nein. Ich werde trainieren, unser nächstes Spiel (mit Inter Miami; d. Red.) bestreiten und versuchen, im November so gut wie möglich wieder hierher (zur Nationalmannschaft) zurückzukommen.“ Die katalanische Zeitung „Sport“ hatte zuletzt berichtet, dass Messi im Januar auf Leihbasis zu Barça zurückkehren könnte, um dort weiter im Spielfluss zu bleiben.

Messi: Werde „Ferien in Argentinien genießen“

Denn der 36-Jährige hatte mit Inter Miami vorzeitig die Playoffs in der amerikanischen Liga MLS verpasst, die Saison ist für den Mittelfeldspieler nach dem kommenden Wochenende beendet. Mit der argentinischen Auswahl stehen in der WM-Qualifikation noch die Prestigeduelle gegen Uruguay (17. November) und Brasilien (22. November) an.

„Danach werde ich die Ferien in Argentinien genießen. Es ist das erste Mal, dass ich im Dezember mehr freie Tage haben werde, mit den Feiertagen, in aller Ruhe und mit meinen Leuten“, sagte Doppeltorschütze Messi nach dem 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation mit der Albiceleste gegen Peru und ergänzte: „Im Januar werde ich wieder zurückkehren, um die Vorsaison zu beginnen. Ich werde von vorne anfangen und mich wie immer so gut wie möglich vorbereiten.“