Nach Schwangerschaft: Leupolz zurück im DFB-Aufgebot

Frankfurt/Main Almuth Schult hat als Zwillingsmutter im Fußball viele Türen aufgestoßen. Wenige Monate vor der WM kehrt eine Nationalspielerin in die DFB-Auswahl zurück, die ebenfalls Nachwuchs hat.

Melanie Leupolz kehrt bereits ein halbes Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes in den Kader des deutschen Fußball-Nationalteams zurück.

Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom FC Chelsea gehört zum 29-köpfigen Aufgebot der Vize-Europameisterinnen für die Länderspiele gegen die Niederlande am 7. April (20.00 Uhr/Livestream auf sportstudio.de) in Sittard und gegen Brasilien am 11. April (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg. Dies teilte der DFB mit.

„Ich freue mich, dass Melanie Leupolz nach ihrer Schwangerschaft in unseren Nationalmannschaftskreis zurückkehrt. Dafür hat sie hart gearbeitet und sich diese Nominierung daher redlich verdient“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Leupolz hatte im Januar ihr Comeback in England gegeben. Ihr letztes von 75 Länderspielen absolvierte die frühere Bundesliga-Spielerin des SC Freiburg und FC Bayern München im November 2021 gegen Portugal. Bei der EM 2022 in England war Ersatz-Torfrau Almuth Schult als Mutter von Zwillingen dabei. Die frühere Wolfsburgerin ist inzwischen wieder schwanger.

Nominiert wurde wie angekündigt auch Dzsenifer Marozsán: Die Olympiasiegerin von 2016 von Olympique Lyon hatte kürzlich ihren Rücktritt aus der deutschen Auswahl bekannt gegeben. In Nürnberg bekommt die 30 Jahre alte frühere Kapitänin ihr Abschiedsspiel - es wäre ihr 112. Einsatz für die DFB-Auswahl.

Wichtige Testspiele

Nach längerer Zeit wieder dabei ist Verteidigerin Sarai Linder von der TSG 1899 Hoffenheim. Neben Stammkeeperin Merle Frohms vom VfL Wolfsburg und ihrer Stellvertreterin Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) stehen auch die Torhüterinnen Maria Luisa Grohs (FC Bayern München) und Stina Johannes (Eintracht Frankfurt) im Kader. Verletzt fehlen die beiden Münchnerinnen Linda Dallmann (Syndesmosebandriss) und Giulia Gwinn (Reha nach Kreuzbandriss).

„Wir freuen uns, mit den Niederlanden und Brasilien auf zwei absolute Topmannschaften zu treffen. Die Spiele werden uns wichtige Erkenntnisse für die weitere WM-Vorbereitung liefern“, sagte Voss-Tecklenburg. Ihr Team bestreitet am 24. Juni und 7. Juli noch zwei Testspiele in Deutschland gegen bisher nicht genannte Gegner, ehe es bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) in der Vorrunde gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea geht.