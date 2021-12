FC Rot-Weiß: Entscheid zu Insolvenzverwalter Reinhardt erst 2022

Erfurt. Verwalter Volker Reinhardt kann vorerst weiter seine Arbeit verrichten. Im Insolvenzverfahren des FC Rot-Weiß Erfurt wird in diesem Jahr nicht mehr über einen Sonderverwalter entschieden.

Im Insolvenzverfahren beim FC Rot-Weiß Erfurt muss Verwalter Volker Reinhardt vorerst keine Ablösung befürchten. Denn nun ist klar, dass so schnell kein Sonderinsolvenzverwalter eingesetzt werden wird, wie es die MK Medien Beteiligungs GmbH im August bei Gericht beantragt hat.

Der Hauptgläubiger hatte nämlich zuvor ein weiteres Verfahren angestoßen. Dabei geht es um die Bezüge des Insolvenzverwalters. „Die Akte ist immer noch beim Landgericht zur Entscheidung über die sofortige Beschwerde der MK Medien Beteiligung GmbH gegen die Festsetzung der vorläufigen Verwaltervergütung“, teilte das Amtsgericht auf Anfrage unserer Zeitung mit und ergänzte: „Solange darüber nicht entschieden und die Akte hier wieder verfügbar ist, wird mit Sicherheit auch nicht über den Antrag auf Einsetzung eines Sonderinsolvenzverwalters entschieden.“ Damit liegt der Ball beim Landgericht. Doch dort tut sich vorerst nichts. Mit einer Entscheidung sei in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen, erklärte ein Gerichtssprecher.

Die MK Medien Beteiligungs GmbH will mit ihrem 32-seitigen Antrag vom 18. August beim Amtsgericht Erfurt prüfen, ob und inwieweit Insolvenzverwalter Volker Reinhardt in dem Verfahren seine Pflichten verletzt und dem Verein sowie dessen Gläubigern geschadet hat. Reinhardt hatte die Vorwürfe bereits als substanzlos zurückgewiesen. Offenbar geht es bei der juristischen Auseinandersetzung auch um die Vergütung des Insolvenzverwalters, die sich aus einem höheren Streitwert in diesem Verfahren ergibt. Reinhardt will über Insolvenzanfechtungen die Summe von 13 Millionen Euro einklagen.