Özils Club Fenerbahce Istanbul trennt sich von Trainer Bulut

Istanbul. Mesut Özils Verein Fenerbahce Istanbul hat sich von Trainer Erol Bulut getrennt. Man habe die Entscheidung in gegenseitigem Einvernehmen getroffen, teilte der Club mit.

Der Verein danke Bulut für seine Verdienste und wünsche ihm alles Gute für seine weitere Karriere. Für die verbleibende Saison übernimmt Sportdirektor Emre Belözoglu das Training der Mannschaft.

Zuletzt hatte Fenerbahce wichtige Spiele verloren. Der Verein liegt auf Platz drei der türkischen Süper Lig. Der in Deutschland geborene Bulut war seit Saisonbeginn Trainer bei Fenerbahce Istanbul. In der vergangenen Spielzeit hatte der 46-Jährige den türkischen Club Alanyaspor auf Platz fünf und ins Pokalfinale geführt.

In der Türkei war bereits schon vor dem Abgang Buluts darüber spekuliert worden, ob der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw als Nachfolger in Frage komme. Löw hatte jedoch am Mittwoch deutlich gemacht, dass er sich mit seiner persönlichen Zukunft vor Ende der EM nicht beschäftigen will. Es sei auch nicht möglich, sofort eine neue Aufgabe zu übernehmen.

Löw war in der Saison 1998/99 schon einmal Coach bei Fenerbahce Istanbul, trainierte in der Türkei danach auch Adanaspor. In Spanien war Löw vor wenigen Tagen auch schon mit Real Madrid in Verbindung gebracht worden.

