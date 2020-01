Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Podolski steigt ins Antalyaspor-Training ein

Köln. Lukas Podolski nimmt am Sonntag das Training bei seinem neuen Club Antalyaspor in der Türkei auf.

"Ich will performen", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 in einem Interview des "Kölner Stadt-Anzeigers" und des "Express". "Wenn ich wieder richtig im Saft stehe, dann habe ich immer noch die Dynamik und Power von früher. Dann gehe ich ab." Am nächsten Samstag will er im Heimspiel gegen Konyaspor sein Debüt für Antalya geben, das in der Süperlig auf einem Abstiegsrang steht. Der 34-Jährige hatte am Neujahrstag mit Vissel Kobe den japanischen Pokalwettbewerb gewonnen.

Über ein Treffen mit der Clubführung seines Stammvereins, des 1. FC Köln, und eine künftige Zusammenarbeit sagte er: "Das Potenzial des Clubs ist riesig, aber es sind in den vergangenen 20 Jahren sicherlich viele Fehler gemacht worden. Man muss das Potenzial des Vereins einfach besser nutzen." Er dementierte, dass demnächst Döner aus seinem Unternehmen im Kölner Stadion verkauft werden: "Vielleicht ist das in der Zukunft ein Thema. Ich plane erst einmal einen neuen Döner-Foodtruck, das ist konkreter."