Oldies but Goldies: Sandhasen schnappen Elgersburg Pokal weg

Traditionell beschließen die Hobby-Fußballer der Fußball-Interessengemeinschaft Alte Herren, die unter dem Dach des Kreissportbundes des Ilm-Kreises außer Konkurrenz ihre Meisterschaften austragen, mit einem Hallenfußballturnier ihre Saison.

Diesmal fand das Turnier an einem Freitag in der Geraberger Geratalhalle statt. Mit dem Erfolg, dass insgesamt acht Mannschaften aus Ilmenau, Arnstadt, Martinroda, Elgersburg Gräfinau-Angstedt, Großbreitenbach und mit den Suhler Kickers so Gäste kamen.

Nach einem spannenden Turnier im klassischem Modus mit zwei Vorrundengruppen sowie Halbfinale und Finale, setzte sich am Ende der FSV Martinroda gegen Gastgeber TSV 1880 Elgersburg mit 3:2 im Finale durch.

Mit Bach im Tor sowie Baranowski, Fuhrmann, Eckardt, Gleichmann, St. Greßler, Hartrumpf und Goncalves spielte der Turniersieger mit fast genau der Mannschaft, die im Vorjahr als Ü40-Landesmeister sogar am Olympiastadion Berlin um den deutschen Titel mitspielte.

Das kleine Finale gewann schließlich der SV 09 Arnstadt gegen Germania Ilmenau im Siebenmeterschießen. Im Halbfinale hatte Martinroda klar mit 3:0 gegen Ilmenau gewonnen. Im anderen Halbfinale wurde es deutlich spannender: Elgersburg gewann knapp 3:2 gegen die Arnstädter.

Der Vorsitzende des Kreissportbundes Alois Bühls und der langjährige Fußball-KFA-Vorsitzende des Ilm-Kreises Ernst Kühn übernahmen als Schirmherren des Turniers wie jedes Jahr seit Gründung der Interessengemeinschaft die Siegerehrung. Bester Spieler des Turniers wurde Maryan Zachert, bester Torschütze war Silvio Huck (beide TSV 1880 Elgersburg). Als bester Torhüter wurde Niciolai Binda von Germania Ilmenau geehrt.

80 Zuschauer verfolgten die spannenden und fairen Begegnungen, die von den Schiedsrichtern Robert Fabig und Bernhard Krell souverän geleitetet wurden.