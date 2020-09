DFB-Pokal 1. Runde Paderborn mühelos in Runde zwei - Dreierpack von Srbeny

Gütersloh. Der SC Paderborn hat die erste Aufgabe im DFB-Pokal souverän gemeistert. Der Bundesliga-Absteiger setzte sich am Sonntag in Gütersloh mit 5:0 (3:0) beim Fußball-Regionalligisten SC Wiedenbrück durch.

Vor den nur 120 zugelassenen Zuschauern erzielte Sven Michel (24. Minute) die Führung für den Favoriten, die Dennis Srbeny mit seinem Dreierpack (32./45.+2, 58.) ausbaute. Chris Führich (83.) setzte mit dem fünften Treffer den Schlusspunkt der Partie. Für Wiedenbrück war es am Sonntag das erste Hauptrunden-Pokalspiel seit sieben Jahren. In der Saison 2013/2014 hatten die Ostwestfalen noch in Runde eins Fortuna Düsseldorf (1:0) bezwungen.

