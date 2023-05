Pole Marciniak leitet Champions-League-Finale

Nyon Der Pole Szymon Marciniak leitet das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand am 10. Juni in Istanbul. Das teilte die Europäische Fußball-Union mit.

Für den 42-Jährigen, der im Dezember bereits das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich gepfiffen hatte, ist es das erste Königsklassen-Endspiel seiner Karriere. Das Champions-League-Finale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona wird am 3. Juni in Eindhoven von der Waliserin Cheryl Foster geleitet.

Die UEFA setzte auch die Schiedsrichter für die weiteren europäischen Endspiele fest: Das Europa-League-Finale am 31. Mai in Budapest zwischen dem Leverkusen-Bezwinger AS Rom und dem FC Sevilla ging an den Engländer Anthony Taylor, das Endspiel der Conference League am 7. Juni in Prag zwischen AC Florenz und West Ham United übernimmt der Spanier Carlos Del Cerro Grande.