Rashford nach Unfall unverletzt

Manchester Der englische Fußball-Nationalspieler Marcus Rashford hat einen Autounfall nach einem Auswärtssieg von Manchester United unbeschadet überstanden.

Wie die Nachrichtenagentur PA berichtete, ereignete sich der Unfall am Samstagabend nach dem 1:0 von Rashfords Team beim FC Burnley, bei dem Bruno Fernandes den entscheidenden Treffer für die Red Devils erzielt hatte. Nach dem Premier-League-Spiel kehrte die Mannschaft demnach per Teambus zu ihrem Trainingsgelände zurück, um ihre eigenen Autos abzuholen und nach Hause zu fahren.

Online gestellte Aufnahmen zeigten später Schäden an Rashfords Auto. In einem unter anderem von der „Sun“ weiterverbreiteten Video waren Polizeikräfte am Unfallort, ein beschädigtes Auto und eine ebenso beschädigte Verkehrsinsel zu sehen. Der 25-jährige Rashford habe nach dem Vorfall jedoch keine medizinische Betreuung benötigt, berichteten PA und weitere britische Medien.