Abgang beim FC Carl Zeiss Jena: Felix Drinkuth wechselt zu anderem Regionalligisten

Jena. Der nächste Spieler verlässt freiwillig Jena: Was Sportdirektor Tobias Werner zum Abgang sagt.

Der nächste Abgang beim FC Carl Zeiss Jena steht fest. Stürmer Felix Drinkuth verlässt die Jenaer nach dem Saisonende und wechselt in die Regionalliga Nord zum VfB Lübeck. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis Sommer 2024, der für die dritte und vierte Liga gültig ist.

„Schade, wir hätten Felix Drinkuth gern gehalten“, sagte Jenas Sportdirektor Tobias Werner unserer Zeitung. Er hatte dem Spieler auch eine Offerte für die neue Saison unterbreitet.

Drinkuth erzielt zwei Tore in 13 Spielen

Der 27-Jährige war im Sommer 2021 zum FC Carl Zeiss Jena gekommen, nachdem zuvor sein Vertrag beim Drittligisten FSV Zwickau ausgelaufen war. Wegen mehrerer Verletzungen war er zwischen Oktober 2021 und Februar 2022 ausgefallen. Er kommt auf bislang 13 Punktspiele für den FC Carl Zeiss, in denen er zwei Tore erzielt hat.

Drinkuth verwies in einer ersten Reaktion darauf, dass das Gesamtpaket in Lübeck einfach gepasst habe. Er sei näher an seiner Heimat, was ein wichtiger Wohlfühlfaktor sei. Er wolle gerne mithelfen, dass der Verein da hinkomme, wo er schon mal war, und bezeichnete den VfB Lübeck als schlafenden Riese. In der kommenden Spielzeit steigt der Meister der Regionalliga Nord direkt in die dritte Liga auf.

Zuvor hatte bereits Alexander Prokopenko den Jenaern mitgeteilt, dass er nicht auf das Vertragsangebot eingehen will. Zu welchem Verein der 20-Jährige wechselt, ist noch nicht kommuniziert.

Der FC Carl Zeiss Jena hatte am Montag seine Maßnahmen bekanntgegeben, um in Rahmen des Zukunftskonzepts den jährlichen Fehlbetrag zu minimieren. Unter anderem streicht der Verein die zweite Mannschaft. Lesen Sie auch unseren Hintergrundbeitrag zum Thema: Warum das neue Stadion und vor allem deren Betreibergesellschaft zum Hoffnungsträger wird.

