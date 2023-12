Analyse beim FC Carl Zeiss Jena: Was Sportdirektor Stefan Böger zur Lage sagt

Jena Beim Fußball-Regionalligisten haben sie die Hinrunde ausgewertet. Welche Schlüsse die Verantwortlichen ziehen.

Die sportliche Leitung des FC Carl Zeiss Jena hat die erste Halbserie der Saison analysiert. „Wir stehen im Mittelfeld der Tabelle. Alle Beteiligten sind damit nicht zufrieden“, sagt Sportdirektor Stefan Böger im Hinblick auf die Erwartungen, die die sehr gute Rückrunde geweckt hatte.

„Die letzten beiden Spiele haben den Gesamteindruck der Ergebnisserie davor vermasselt. Wir wollten vor einer großen Kulisse in den beiden Heimspielen sechs Punkte einfahren, was leider nicht gelungen ist“, sagt Böger. Er spricht davon, dass schon die Auftritte gegen Altglienicke (0:0) und Meuselwitz (1:0) nicht über 90 Minuten souverän gewirkt haben. „Wir wollen wieder souveräner über 90 Minuten auftreten.“

Analyse noch nicht abgeschlossen

Eine Analyse sei ein Prozess, der nicht nach einer Sitzung abgeschlossen sei, sagt Böger. „Mit dem Trainerteam werden wir gemeinsam weiter hinterfragen: Was müssen wir besser machen? Wir hatten einen sehr konstruktiven Austausch und alle haben Anregungen mitgenommen, was wir gemeinsam optimieren müssen.“

Einen großen Umbruch planen die Jenaer in der Winterpause nicht. „Unser Kader ist nicht zu schwach. Es liegt in unserer Verantwortung, die Spieler, die wir zur Verfügung haben, in eine bestmögliche Verfassung zu bringen“, sagt Böger, der auch von den Spielern erwartet, dass sie über die jüngsten Leistungen nachdenken, daraus Schlüsse ziehen und „mit neuer Begeisterung und neuem Elan zurückkehren“.

Vier Zugänge werden beim Team erwartet

„Wir haben mit Petermann, Hoppe, Richter und Zank Zugänge, die den Konkurrenzkampf im Training erhöhen und bei einer entsprechenden körperlichen Verfassung Kandidaten für die Startelf sind“, sagt Böger. Natürlich werde der Transfermarkt beobachtet, jedoch seien wirtschaftlich die Möglichkeiten eingeschränkt. „Wir haben vor allem einen Blick auf Personalien, die als Vorgriff auf den Sommer eine gute Option sind.“

Stefan Böger arbeitet seit November als Sportdirektor beim FC Carl Zeiss Jena. Foto: Tino Zippel

Den nächsten Schritt erhofft sich der Sportdirektor von den jungen Spielern, die im Sommer in die erste Mannschaft aufgestiegen sind: „Sie müssen sich im Training so präsentieren, dass der Trainer nicht an ihnen vorbeikommt.“

Jonathan Muiomo nicht für Afrika-Cup nominiert

Die Nicht-Nominierung von Jonathan Muiomo für den Afrika-Cup bedauert er: „Er weiß aber, dass er wie andere auch keine gute Hinserie gespielt hat. Umso besser ist es, dass er im Januar mit unserem Team trainieren kann und so die Chance hat, in die Spur zurückzukehren.“ Der FC Carl Zeiss Jena startet am 4. Januar in die Vorbereitung.

