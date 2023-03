Der ZFC Meuselwitz und die Rückkehr in den Liga-Alltag

Meuselwitz. In der Fußball-Regionalliga will der ZFC Meuselwitz gegen Babelsberg 03 das Pokal-Aus in Jena vergessen machen. Auf wen es dabei besonders ankommen könnte.

Tief hingen die Köpfe bei den Spielern des ZFC-Meuselwitz nach dem knappen Aus im Thüringen-Pokal gegen Dauerrivale FC Carl Zeiss Jena.

Spieler, wie auch Trainer Heiko Weber, sprachen nach der Partie von einer unglücklichen Niederlage im Elfmeterschießen, man habe dem Favoriten aus Jena beinahe ein zweites Mal in dieser Saison das Bein stellen können.

„Von den Chancen her hätten wir das Spiel bereits vorher klar entscheiden können“, so der ZFC-Trainer mit Jenaer Vergangenheit. Auf die Chancenverwertung kommt es am Samstag wieder an, im Alltag Regionalliga Nordost.

Bereits das 18. Aufeinandertreffen beider Teams

Dann empfangen die Zipsendorfer als Tabellen-15. den Zehnten SV Babelsberg 03. Bereits 17-Mal gab es diese Begegnung im Liga-Geschäft – siebenmal siegte der ZFC, achtmal der SV und zweimal wurden die Punkte geteilt. Das Hinspiel im Oktober war mit 3:0 eine klare Angelegenheit für die Babelsberger, zweimal Ndualu und Frahn hießen die Torschützen.

Beide sind die Top-Torschützen im Team von Trainer Markus Zschiesche. Bei Meuselwitz könnte es erneut auf die Knipser-Qualitäten von Andy Trübenbach ankommen (acht Saisontore), der im Hinspiel noch fehlte. Zweitbester Torschütze im Team ist Luca Bürger mit vier Treffern.

Beide Spieler verwandelten im Pokal ihre Elfmeter – beide dürfen aus ZFC-Sicht ihre Treffsicherheit auch gegen die Nulldreier unter Beweis stellen.

ZFC Meuselwitz – SV Babelsberg 03, Samstag, 13.30 Uhr, Glaserkuppe