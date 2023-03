Einstimmung aufs Thüringenderby: Fans des FC Carl Zeiss Jena ziehen zum Stadion

Jena. Ein großes Polizeiaufgebot sichert am Samstag das Thüringenderby zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und FC Rot-Weiß Erfurt ab.

Die Fans des FC Carl Zeiss Jena haben sich am Sonnabend mit einem gemeinsamen Marsch auf das Thüringenderby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt eingestimmt. Sie trafen sich am Samstagmittag am Johannisplatz, wo das Denkmal von Firmengründer Carl Zeiß steht.

Gegen 13.30 Uhr setzte sich der Fanmarsch durch die Innenstadt in Bewegung. Laut singend zog die Gruppe mit geschätzt 1000 Teilnehmern in Richtung Stadion. Dadurch kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Jenaer Fans besprühen vor dem Derby Regionalbahn komplett mit Farbe

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Ein großes Polizeiaufgebot sichert das Derby in Jena ab. Mehr als 500 Einsatzkräfte aus Thüringen, die Unterstützung aus anderen Bundesländern sowie der Bundespolizei erhalten, sind aktiv, um Störungen im Umfeld des Stadions zu verhindern. Zwei Wasserwerfer stehen bereit, falls es zu Ausschreitungen kommen sollte. Über Nacht war das Ernst-Abbe-Sportfeld von einem Sonderdienst bewacht worden.

Die Polizei hat sich auch aufs Thüringenderby eingestimmt. Foto: Tino Zippel

Bereits in der Nacht vor dem Derby hatten sich zwei Fangruppierungen zu einer Schlägerei in Bad Berka verabredet. In Jena setzt die Polizei am Sonnabend auf großflächige Fantrennung. Die Erfurter Zuschauer werden bereits ab der Autobahn über die Kahlaische Straße zu ihren Parkplätzen geleitet und von dort via Sportsteg zum Westeingang geführt. Zudem nutzten die RWE-Fans einen Zug der Erfurter Bahn, der am Westbahnhof ankam. Die Polizei führt die Fans in Richtung Ernst-Abbe-Sportfeld: Teile des Paradiesparkes sind deshalb für Jenaer gesperrt.

Alle Plätze im Stadion ausverkauft

Das Stadion ist mit gut 7300 Besuchern ausverkauft. Erstmals öffnet der neue Stehplatzblock I auf der Nordtribüne. Weil das Stadion noch eine Baustelle ist, befindet sich der Gästeblock auf der Haupttribüne, auf deren anderer Seite die aktive Jenaer Fanszene steht. Die Verantwortlichen hoffen, dass die RWE-Fans nicht wie die Cottbus-Anhänger mit Leuchtraketen auf Tribünenzuschauer schießen.

