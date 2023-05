Ernst-Abbe-Sportfeld präsentiert sich nun in Farben des FC Carl Zeiss Jena

Jena. Die aktive Fanszene des FC Carl Zeiss Jena hat Hand im Jenaer Stadion angelegt – im ausdrücklichen Auftrag der Betreibergesellschaft.

Die Fans des FC Carl Zeiss Jena haben übers Wochenende 1120 Arbeitsstunden im Ernst-Abbe-Sportfeld geleistet: Im Auftrag der Stadionbetreibergesellschaft Elf5 haben sie die Ränge der Fußballarena in Blau-Gelb-Weiß gestrichen, so dass sich ein einheitliches Bild mit den Sitzplätzen ergeben soll.

Die Gruppe war mit jeweils 80 Teilnehmer am Samstag und Sonntag für insgesamt 14 Stunden im Einsatz. Nach der Grundierung sind die Frontseiten aller Stufen in den FCC-Farben bemalt worden. „Aus Sicherheitsgründen blieben die Trittflächen so, wie sie sind“, sagt Andreas Trautmann, Sprecher der Stadionbetreibergesellschaft. Zum einen könnte die Farbe die Standflächen zu rutschig machen, zum anderen müssten die Rettungswege weiterhin klar erkennbar sein.

Stadionbetreibergesellschaft bei verschiedenen Arbeiten geholfen

Die Farbe hatte Elf5 zur Verfügung gestellt und sich an den Farbcodes der Sitze orientiert. Die Farbe wirkt an den Kunststoffschalen aber intensiver. Die aktive Fanszene hatte sich bereiterklärt, Arbeitsstunden zu leisten, um so die Mehrkosten für die Einrichtung des Heim­bereiches in der Südkurve abzumildern. Die Ultras haben nach Angaben des Stadionbetreibers schon bei verschiedenen Aufgaben mit angepackt. So kümmerten sie sich um den Umbau von Zäunen, trugen Wellenbrecher zum Einsatzort oder bauten die Sitze im Tribünenblock A ab, um diesen als provisorischen Gästebereich zu präparieren.

Auch der Bereich der Südkurve ist schon neu gestaltet. Foto: Tino Zippel

Geplant ist auch, dass sich die aktive Fanszene beim Umbau des T-Gebäudes einbringt. Das Bauwerk mit dem Stadionturm hinter der Nordtribüne soll künftig den Fanshop, aber auch ein Fußballmuseum beherbergen.

Platz für 15.000 Zuschauer in neuer Arena

Im Ernst-Abbe-Sportfeld wird gerade für über 50 Millionen Euro eine Fußballarena gebaut. Sie soll über 15.000 Zuschauern einen Platz bieten. Die Fertigstellung ist in diesem Jahr geplant.

