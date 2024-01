FC Carl Zeiss Jena beim Turnier in Halle: Henning Bürger feiert erfolgreichen Einstand

Halle Mit dem neuen Trainer und drei A-Junioren ist der FC Carl Zeiss Jena nach Sachsen-Anhalt gereist: Mit einem Pokal im Gepäck geht es nach Hause.

Erfolgreicher Einstand für Henning Bürger als Cheftrainer beim FC Carl Zeiss Jena: Der Fußball-Regionalligist hat am Freitagabend das Hallenmasters um den Halplus-Cup in Halle gewonnen.

Im Finale besiegte die Mannschaft den VfL Halle 96 mit 3:0. Fritz Schröder traf zur Führung, Jonathan Muiomo erhöhte auf 2:0, bevor erneut Schröder zur Stelle war: Der Endspiel-Sieg war den Jenaern nicht mehr zu nehmen. „Es war ein guter Auftritt aller Spieler. Sehr konzentriert, griffig und frech“, sagte Henning Bürger nach dem Turnier.

Souverän und ohne Niederlage durchs Turnier

Der FC Carl Zeiss Jena hatte die Vorrunde schadlos überstanden. Zum Auftakt besiegten die Jenaer den SV Blau-Weiß Dölau mit 3:1. Verteidiger Fynn Kleeschätzky eröffnete den Torreigen. Es folgten Siege gegen das HFC Allstar-Team (7:0) und die LSG Lieskau 1920 (4:1).

Im Viertelfinale traten die Jenaer gegen den TSV Blau-Weiß Brehna an. Justin Smyla, Hamza Muqaj und Max Grimm schossen den 3:1-Erfolg heraus. Das Halbfinale gewann der FCC mit 4:0 gegen den SV Blau-Weiß Dölau. Elias Löder, Max Grimm, Hamza Muqaj und Oleksii Ohurtsov ebneten den Weg ins Enspiel.

Gemischte Mannschaft aus der Regionalliga und A-Junioren

Die Jenaer waren mit einem gemischten Team aus dem Regionalliga-Kader und den A-Junioren angetreten. Fynn Kleeschätzky, Jonathan Muiomo, Justin Smyla, Elias Löder, Oleksii Ohurtsov, Max Grimm und die Torhüter Maximus Babke und Alexios Dedidis waren aus der ersten Mannschaft mit nach Halle gereist. Fritz Schröder, Jannes Werner, Hamza Muqaj, die in der A-Junioren-Bundesliga spielen, ergänzten die Mannschaft.

Am Sonnabend reisen die Jenaer zum Hallenturnier nach Zwickau. Henning Bürger will einen anderen Teil des Kaders einsetzen, aber weiterhin auf Spieler verzichten, die aus einer Verletzung zurückgekehrt sind. Ab 14 Uhr treten die Jenaer in der Vorrundengruppe B gegen den VFC Plauen und den Chemnitzer FC an. In Gruppe A kämpfen eine Westsachsen-Auswahl, der VfB Auerbach und der FSV Zwickau um die Tickets fürs Halbfinale.

