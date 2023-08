FC Carl Zeiss Jena empfängt 1. FC Lok Leipzig: Das müssen Fans wissen

Jena. Am Sonntag findet bereits das nächste Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena statt: Nach den Ausschreitungen der Hertha-Fans gibt es Veränderungen.

Schon am Sonntag, 20. August, steht das nächste Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost an: Der 1. FC Lokomotive Leipzig gastiert im Paradies. Der Anstoß ist um 16.05 Uhr geplant.

Anreise: Aufgrund der Baustellensituation stehen im Umfeld des Stadions nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Der FC Carl Zeiss empfiehlt, den Jenaer Nahverkehr zu nutzen. Die Straßenbahnen der Linien 1, 4 und 5 halten direkt am Stadion. Zwei Stunden vor und zwei Stunden nach dem Spiel ist die freie Fahrt mit der Eintrittskarte fürs Spiel möglich, heißt es vom Club. Sponsoren stellen ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Sportforum ab. Übrige Plätze dort können Fans für drei Euro nutzen.

Sportsteg im Paradies bleibt für Jenaer Fans gesperrt

Zuwegung: Wie bei den Spielen gegen den Greifswalder FC und Hertha BSC sind die Jenaer Zuschauerbereiche sowohl aus Richtung Osten als auch aus Richtung Westen erreichbar. Der Sportsteg über die Saale im Paradies ist allerdings nicht nutzbar, so dass der FCC empfiehlt, den Weg aus Richtung Märchenbrunnen zu nutzen.

Zuschauerbereiche: Veränderungen wird es im A-Block wegen der Nähe zum Gästeblock geben. Um mehr Puffer zu schaffen, werden die Sitzplätze im unteren Bereich großflächiger überspannt. Der Verein will die wenigen betroffenen Dauerkarteninhaber informieren und Ersatzplätze anbieten. Der Zugang für die Westtribüne und den Sitzplatzblock der Nordtribüne erfolgt über den Eingang Saaleseite. Gäste für die Stehplätze der Nordtribüne nutzen den Eingang direkt hinter der Nordtribüne. Gäste auf den Sitzplätzen im Nordosten und Osten nehmen den Eingang hinter der Nordostecke. VIP-Gäste kommen über den Eingang des Funktionsgebäudes hinter der Osttribüne in ihren Bereich.

Eintrittskarten noch am Spieltag erhältlich

Stadionöffnung: Die Stadiontore öffnen 14.30 Uhr.

Tickets: Karten für die Partie gibt es sowohl für Heim- als auch für Gästefans noch an der Tageskasse, die um 14 Uhr öffnet.

Ausschank: Der FC Carl Zeiss Jena darf bei der Partie Bier mit Alkohol anbieten.

Am 10. Dezember 2022 gewann der FC Carl Zeiss Jena mit 2:0 gegen den 1. FC Lok Leipzig: Maximilian Krauß (FC Carl Zeiss Jena, rechts) und Sascha Pfeffer (Lok Leipzig) im Zweikampf. Foto: Tino Zippel

Das müssen Fans von Lok Leipzig bei der Anreise beachten

Gästefans: Die Lok-Fans nutzen den Gästeblock auf der Südtribüne. Zwischen 700 und 900 Anhänger werden aus Leipzig erwartet. Die Gäste-Fans, die mit dem Pkw anreisen, sollen den Wechselwegweisern auf der Autobahn A4 folgen und diese an der Abfahrt Göschwitz verlassen. Sie parken am Burgauer Weg. Die mit Bussen anreisenden Gästefans nutzen die Abfahrt Jena-Zentrum und gelangen über die Südzufahrt des Ernst-Abbe-Sportfeldes direkt zum Gästeblock.

Fernsehen: Der MDR überträgt die Partie live.

