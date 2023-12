FC Carl Zeiss Jena empfängt Chemnitzer FC: Das müssen Fans für die Partie wissen

Der FC Carl Zeiss Jena erwartet am Samstag wieder viele Fans auf der Nordtribüne.

Jena Am Sonnabend steht das nächste Heimspiel in der Regionalliga an. Für Fans gibt es einiges zu beachten.

Am Sonnabend, 16. Dezember, empfängt der FC Carl Zeiss Jena den Chemnitzer FC zum nächsten Heimspiel im Ernst-Abbe-Sportfeld. Das müssen Fans für die Partie, die um 14 Uhr angestoßen wird, beachten.

Anreise: Der FC Carl Zeiss Jena empfiehlt, den Jenaer Nahverkehr wegen begrenzter Parkplatz-Kapazitäten im Umfeld zu nutzen. Die Straßenbahnen der Linien 1, 4 und 5 halten direkt am Stadion. Zwei Stunden vor und zwei Stunden nach dem Spiel ist die freie Fahrt mit der Eintrittskarte möglich. Wer Zufahrtsberechtigungen für den Stadionbereich hat, muss beachten, dass er aus Richtung Stadtzentrum nicht direkt ins Ernst-Abbe-Sportfeld abbiegen kann, sondern den Weg über die Wöllnitzer Straße nehmen muss. Für Fans besteht die Chance, auf dem ehemaligen Kaufland-Parkplatz für drei Euro zu parken.

Stadion aus Osten und Westen erreichbar

Zuwegung: Die Jenaer Zuschauerbereiche sind sowohl aus Richtung Osten als auch aus Richtung Westen erreichbar. Der Eingang an der Saaleseite bleibt gesperrt. Fans mit Dauerkarte für den Block N (Südkurve), der derzeit im Block E untergebracht ist, nutzen den Zugang hinter der Nordtribüne.

Burim Halili (links), hier attackiert von Arlind Shoshi (ZFC Meuselwitz), gehört zu den Leistungsträgern in der Abwehr des FC Carl Zeiss Jena. Foto: Tino Zippel / fmt

Flohmarkt: Bei trockener Witterung gibt es einen Flohmarkt-Verkauf von Einzelstücken aus früheren Fan-Kollektionen. Dieser befindet sich hinter der Nordtribüne und kann auch von Fans besucht werden, die keine Eintrittskarte fürs Spiel kaufen wollen.

Zuschauerbereiche: Durch die Sperrung von weiten Teilen der Westtribüne müssen 740 Dauerkarten-Inhaber weiter ihre Ersatzplätze auf der Osttribüne nutzen. Die Stadiontore öffnen 12.30 Uhr.

So viele Besucher erwartet der FC Carl Zeiss Jena bei der Partie

Tickets: Karten für die Partie gibt es im Vorverkauf in den Pressehäusern unserer Zeitung. Die Tageskasse (Zugang von Stadtrodaer Straße) öffnet um 12 Uhr. Der FC Carl Zeiss rechnet mit etwa 5000 Zuschauern. Die aktuelle Maximalkapazität beträgt 7800 Plätze.

Ausschank: Der FC Carl Zeiss Jena darf beim Spiel gegen Chemnitz Bier mit Alkohol anbieten.

Wichtige Informationen für Zuschauer aus Chemnitz

Gästefans: Der Gästeblock auf der Südtribüne wird öffnen. Die Jenaer erwarten etwa 500 bis 700 Anhänger des sächsischen Vereins. CFC-Fans, die mit dem Auto anreisen, fahren über die Anschlussstelle Jena-Göschwitz zu den Parkplätzen am Burgauer Weg (via Bahnübergang in der Kahlaischen Straße).

Fernsehen: Die Partie wird live an 14 Uhr im MDR übertragen.

