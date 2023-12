FC Carl Zeiss Jena empfängt FSV Zwickau: Das müssen Fans vorm Nachholspiel wissen

Jena Am Dienstag ist der FC Carl Zeiss Jena im letzten Spiel des Jahres gefordert.

Das Nachholspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den FSV Zwickau wird am Dienstag, 19. Dezember, um 19 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld stattfinden. Der FCC will nach der Niederlage gegen den Chemnitzer FC Wiedergutmachung betreiben. Das gibt es für das Flutlichtspiel zu beachten.

Anreise: Wegen begrenzter Parkplatz-Kapazitäten im Umfeld und des Weihnachtsmarktes empfiehlt der FC Carl Zeiss Jena, den Jenaer Nahverkehr zu nutzen. Die Straßenbahnen der Linien 1, 4 und 5 halten direkt am Stadion. Zwei Stunden vor und zwei Stunden nach dem Spiel ist die freie Fahrt mit der Eintrittskarte fürs Spiel möglich. Für Fans besteht die Chance, auf dem ehemaligen Kaufland-Parkplatz für drei Euro zu parken. Wer eine Einfahrtkarte für den Stadionbereich hat, muss beachten, dass stadtauswärts das Rechtsabbiegen nicht möglich ist.

Nutzbar sind dieselben Zuschauerbereiche wie gegen Chemnitz

Zuwegung: Die Jenaer Zuschauerbereiche sind sowohl aus Richtung Osten als auch aus Richtung Westen erreichbar. Der Eingang an der Saaleseite bleibt gesperrt. Fans mit Dauerkarte für den Block N (Südkurve), der derzeit im Block E untergebracht ist, nutzen den Zugang hinter der Nordtribüne.

Zuschauerbereiche: Durch die Sperrung von weiten Teilen der Westtribüne müssen 740 Dauerkarten-Inhaber weiter ihre Ersatzplätze auf der Osttribüne nutzen. Die Stadiontore öffnen 17.30 Uhr.

Schon 5000 Eintrittskarten im Vorverkauf abgesetzt

Tickets: Karten für die Partie gibt es im Vorverkauf in den Pressehäusern unserer Zeitung. Die Tageskasse (Zugang von Stadtrodaer Straße) öffnet um 17 Uhr. Bislang sind 5000 Eintrittskarten für die Partie verkauft. Die Tickets vom regulären Termin behalten ihre Gültigkeit.

Ausschank: Der FC Carl Zeiss Jena darf beim Spiel gegen Zwickau Bier mit Alkohol anbieten.

Großes Interesse bei Zuschauern aus Zwickau

Gästefans: Der Gästeblock auf der Südtribüne wird inklusive Sitzplatzbereich öffnen (zusammen maximal 1500 Plätze). Die Jenaer erwartet 800 bis 1000 Fans aus Zwickau. Die Tageskasse öffnet auch am Gästebereich um 17 Uhr. Zwickauer Fans, die mit dem Auto anreisen, fahren über die Anschlussstelle Jena-Göschwitz zu den Parkplätzen am Burgauer Weg (via Bahnübergang in der Kahlaischen Straße).

Fernsehen: Die Partie wird im Livestream bei Tag24 gezeigt.

