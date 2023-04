FC Carl Zeiss Jena erkämpft sich Auswärtssieg gegen Lichtenberg

Berlin/Jena. Der FC Carl Zeiss Jena bleibt in der Fußball-Regionalliga im Rennen um den Aufstieg. Bei Lichtenberg 47 siegten die Thüringer bei widrigen Bedingungen mit 2:0 (1:0).

Nach hartem Kampf siegt der FC Carl Zeiss Jena bei Lichtenberg 47 mit 2:0 (1:0) und darf sich so weiter Hoffnung auf den Aufstieg machen. Vor 844 Zuschauern im Hans-Zoschke-Stadion, darunter 200 Fans aus Jena, 150 weitere wurden noch am Hauptbahnhof aufgehalten und konnten das Spiel so nicht besuchen, war im Nieselregen auf tiefen Geläuf in richtiger Kombinationsfußball faktisch nicht möglich.

Die Geschichte der ersten Halbzeit ist schnell erzählt. Gegen tief stehende Lichtenberger, die mit einer Fünferkette agierten, hatte die Klingbeil-Elf kaum Räume. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Max Grimm nach einer Ecke von Justin Petermann. Sein Kopfball aus sieben Metern landete am Pfosten (16.). Überhaupt hatte es Grimm schwer gegen die dicht gestaffelten Lichtenberger.

Auffällig im Spiel des FCC waren die Unsicherheiten in der Abwehr, wenn die Berliner einen ihrer wenigen Vorstöße wagten. Wie aus dem Nichts dann der Führungstreffer Jena. Ein Freistoß von Petermann wehrte Lichtenberg-Keeper Niklas Wollert zu kurz ab. Lukas Lämmel nahm aus 21 Metern Maß und setzt den Ball unhaltbar in den rechten Torwinkel. So ging es auch in die Pause.

Jena kam hellwach aus der Pause und drängte auf das 2:0. Maximilian Krauß setzte sich gleich zweimal auf der linken Seite durch. Im ersten Versuch setzte er den Ball über den Kasten, beim zweiten Schuss war Wollert rechtzeitig am Boden. In der 54. Minute sollte es dann aber soweit sein. Grimm setzte sich im 16er nach einer Eingabe von links durch und vollendete zum erlösenden 2:0. In der Folge hatte Klingbeil dann die Möglichkeit einige seiner Akteure für das Mittwochsspiel in Cottbus zu schonen. So wechselte er munter durch. Am Ende durfte sich Jena über einen Arbeitssieg bei widrigen Bedingungen und einen guten Einstand in die Woche der Wahrheit freuen.