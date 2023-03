FC Carl Zeiss Jena im Polizeiruf 110: „Harmloser Anfang“ jetzt zu sehen

Jena. Krimifreunde und Fans des FC Carl Zeiss Jena kommen auf ihre Kosten.

Pünktlich vor dem Thüringenderby hat der MDR einen Polizeiruf 110 wiederholt, in dem das Spiel der Spiele des FC Carl Zeiss Jena eine Rolle spielt. „Harmloser Anfang“ heißt die Folge der Kriminalserie aus dem Jahr 1981.

In dem Fall wird eine junge Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie galt bei ihren Kollegen als zuverlässig und beliebt, aber nach einem Betriebsausflug nach Dresden hatte sich eine gefährliche Dreieckskonstellation gebildet. Die gipfelt in einem Verbrechen.

Sternstunde der Jenaer Europapokal-Geschichte

Wie passt das mit dem FC Carl Zeiss Jena zusammen? In einer Szene sitzt einer der Hauptdarsteller (Günter Naumann) in seinem Wohnzimmer und schaut Fußball. Im Fernsehen läuft die Übertragung des Jenaer Fußballspiels: Der FCC kämpft im Rückspiel des Europapokals gegen die AS Rom. Zu hören ist der Originalkommentar von Uwe Grandel zu Bildern des 1:0 von Andreas Krause. Eingeblendet werden in einer kurzen Sequenz die Liveszenen aus dem Ernst-Abbe-Sportfeld.

Die Partie hatte am 1. Oktober 1980 stattgefunden – also im gleichen Zeitraum, als auch der Kriminalfall gedreht wurde. Jena musste ein 0:3 aus dem Hinspiel aufholen und schaffte nach Toren durch Andreas Krause, Lutz Lindemann und einem Doppelpack von Andreas Bielau die Sensation. 16.000 Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld feierten den historischen Erfolg, der Grundstein für den größten Coup der Clubgeschichte werden sollte. Die Jenaer erreichten in der Saison das Endspiel im Europapokal der Pokalsieger, das sie mit 1:2 gegen Dynamo Tiflis in Düsseldorf verloren haben.

Kriminalfall bis Ende März in der Mediathek verfügbar

Die gute Nachricht: Wer die Ausstrahlung der Polizeiruf-Folge am Dienstagabend verpasst hat, kann sie noch bis zum 30. März in der ARD-Mediathek anschauen. Wer sich nur für die FCC-Szene interessiert, muss zu Minute 20:30 vorspulen.

