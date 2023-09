FC Carl Zeiss Jena kassiert spät den Ausgleich gegen Hertha U23

Berlin/Jena. Der Fußball-Regionalligist von der Saale macht bis zur 86. Minute fast alles richtig und hat dann Glück, dass es noch einen Punkt gibt. Das Spiel im Schnellcheck:

Fazit: Vier Spiele hatten die Jenaer vor der Partie am Samstag im Amateurstadion auf einen Sieg gegen die U23 von Hertha BSC warten müssen, und sie müssen noch weiter warten. Lange gut verteidigt, doch kurz vor Schluss viel zu unachtsam und einige Chancen auf das zweite Tor liegenlassen: So bleibt es bei einem Punkt im Auswärtsspiel.

Spielverlauf: Der FC Carl Zeiss begann sehr verhalten, überließ den Ballbesitz dem spielstarken Hertha-Nachwuchs. Der hatte auch die erste Chance der Partie, als Kelian Nsona Wa Zeiss-Keeper Kevin Kunz mit einem Schuss prüfte (7. Minute). Ein Kopfball von Elias Löder war auf der Gegenseite die erste vorsichtige Torannährung der Gäste (17.).

Der Unterhaltungswert der Begegnung hielt sich in Grenzen, das Geschehen spielte sich hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen ab. Doch dann durften die Gäste überraschend jubeln. Maximilian Krauß nahm einen langen Ball schön mit, tanzte Hertha-Kapitän Maurice Covic aus, zog nach innen und zirkelte das Spielgerät in den Winkel (25.). Solche Aktionen trainiert Jenas pfeilschneller Außenstürmer immer wieder.

In der 36. Minute war es abermals Krauß, der gefährlich vor das Tor der Herthaner kam, aber diesmal ging sein Schuss knapp vorbei. Nur eine Minute später hätte der FCC erhöhen müssen. Diesmal störten die Jenaer früh, Justin Schau klaute einem Berliner am Strafraum den Ball und war allein durch. Doch er legte quer auf Joshua Endres, dem ein Berliner noch das Spielgerät vom Fuß spitzelte.

Und die Gäste? Die mühten sich redlich, fanden in der dichtgestaffelten Zeiss-Defensive aber kaum Lücken. Zur Not warf sich ein Jenaer in den Schuss – wie in der 41. Minute Lukas Lämmel oder in der 44. Minute Bastian Strietzel. So blieb es vor 1246 Zuschauern bei der Pausenführung der Thüringer.

Die Berliner drängten natürlich nach Wiederbeginn auf den Ausgleich, ein Kopfball von Derry Lionel Scherhant nach einer Ecke ging nur knapp vorbei (52.). Beim abgefälschten Distanzschuss von Veit Stange musste Kunz sein Können aufbieten (54.), ehe Endres auf der Gegenseite die große Chance auf das 2:0 hatte, sein Schuss aber von Maximilian Mohwinkel gerade noch zur Ecke abgelenkt wurde (55.).

Kunz erwies sich derweil weiter als sicherer Rückhalt der Jenaer, als er in der 69. Minute einen Schuss von Ruwen Werthmüller mit einer Glanzparade klärte. Bitter für den FCC: Ken Gipson musste in der 75. Minute verletzungsbedingt vom Feld. Und es kam noch schlimmer: Als der eingewechselte Myziane Maolida gleich mehrere Jenaer stehen ließ und zum Ausgleich traf (86.). Fast hätte Hertha noch den Siegtreffer erzielt, aber erst rette Maurice Hehne auf der Linie, dann rettete der Querbalken für den FCC (90.). Auf der Gegenseite war Jenas Max Grimm auf und davon, aber verzog knapp (90. +1). So blieb es beim 1:1.

Tore: 0:1 Krauß (25.), 1:1 Maolida (86.).

Aufstellung: Die große Frage war natürlich, ob Coach René Klingbeil gleich auf Nils Butzen setzen würde, dessen Verpflichtung die Thüringer erst am Freitag bekanntgegeben hatten. Und der Routinier mit reichlich Drittligaerfahrung stand direkt als Rechtsverteidiger in der Anfangsformation, die einzige Änderung gegenüber dem 3:0-Erfolg gegen Luckenwalde.

Startaufstellung Jena: Kunz – Gipson, Strietzel, Hehne, Butzen – Lämmel, Schau – Krauß, Löder, Muiomo – Endres.

Bodennebel im Amateurstadion: „Fünf Jahre – Gallisches Dorf“ stand auf zwei großen Bannern im FCC-Fanblock im Berliner Amateurstadion. Noch vor Spielbeginn wurden auch diverse pyrotechnische Mitbringsel entzündet. Eine mächtige Rauchwolke bildete sich, so dass Schiedsrichter Max Kluge noch kurz mit dem Anpfiff wartete. Aber der Wind stand günstig und die Partie konnte ohne größere Verzögerung beginnen.

Das nächste Spiel: Findet für den FCC am kommenden Sonnabend wieder zuhause statt. Zu Gast im Ernst-Abbe-Sportfeld ist Viktoria Berlin. Anpfiff ist um 13 Uhr.