FC Carl Zeiss Jena klärt drei Personalien für die neue Saison

Jena. Zwei Spieler bleiben länger beim FC Carl Zeiss Jena, der sich einen weiteren langgehegten Wunsch erfüllt.

Der FC Carl Zeiss Jena und Justin Schau haben sich auf einen Zwei-Jahres-Vertrag verständigt. Zudem bleibt Ersatztorhüter Alexios Dedidis eine weitere Saison beim Fußball-Regionalligisten.

„Justin Schau ist das Gesicht des Vereins“, sagt Trainer René Klingbeil und hebt seine sehr gute Arbeit gegen den Ball und die besten Laufwerte hervor, die er regelmäßig erzielt. Der 24-Jährige hatte diese Saison zwar nur wenige Spiele über die volle Distanz absolviert, kam aber immer zum Einsatz, wenn er fit war. Zwischendurch hatte ihn ein Knochenödem zurückgeworfen.

Alexios Dedidis hat nun seinem Bruder etwas voraus

Bei Torhüter Alexios Dedidis lobt der Coach den positiven Charakter und die tägliche innere Spannung beim Training. Zudem habe er als Vertreter von Kevin Kunz bereits in der Regionalliga sein Können nachgewiesen. Mit der Vertragsverlängerung hat Alexios seinem Bruder, dem Stürmer Vasileios Dedidis, etwas voraus. Bei ihm steht noch nicht fest, ob er überhaupt ein Vertragsangebot erhält.

Alexios Dedidis beim Torwart-Training. Foto: Tino Zippel

Mit Elias Löder sind sich die Jenaer mit einem Wunschkandidaten für die Offensive einig. Der 23-Jährige stand mehrfach auf der Wunschliste beim FC Carl Zeiss, war aber von Germania Halberstadt zum Halleschen FC in die dritte Liga gewechselt. Dort kam er seit November nur sporadisch zum Einsatz und will deshalb in der neuen Saison in der Regionalliga durchstarten. Er kann sowohl auf der Zehnerposition sowie auf den offensiven Außenbahnen spielen.

Lizenz für dritte Liga erhalten: Muster ohne Wert

Die Lizenz für die dritte Liga hat der FC Carl Zeiss mit Auflagen für die Stadionbaustelle und finanziellen Bedingungen erhalten. Aufgrund der sportlichen Situation mit neun Punkten Rückstand auf den FC Energie Cottbus wird die Zulassung nicht mehr benötigt.

Am Freitag spielt der FC Carl Zeiss beim Berliner AK – ab 19 Uhr läuft die Partie im Livestream auf unserem Portal.

