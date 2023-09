FC Carl Zeiss Jena legt personell nach: Thüringer mit Zweitliga-Erfahrung wechselt ins Paradies

Jena. Überraschend hat der FC Carl Zeiss Jena trotz klammer Kassen noch einen Spieler verpflichtet: Der aus Mühlhausen stammende Spieler soll schnell helfen.

Nun also doch: Der FC Carl Zeiss Jena hat einen weiteren neuen Spieler verpflichtet, allerdings keinen Stürmer. Defensivspieler Nils Butzen bringt Erfahrungen aus der zweiten Bundesliga und dritten Liga mit ins Paradies.

Der 30-Jährige, geboren in Mühlhausen, unterschrieb am Freitag beim Regionalligisten einen Vertrag bis zum Saisonende. In der vergangenen Saison spielte Butzen beim FSV Zwickau in der dritten Liga. Nach dem Abstieg der Westsachsen lief sein Vertrag aus. Während der Sommertransferperiode fand sich kein neuer Verein, so dass die Jenaer nun den vertragslosen Spieler noch außerhalb der Transferfrist aufnehmen können – zu so günstigen Konditionen, die sich selbst der FCC leisten kann.

Von Mühlhausen bis in die zweite Bundesliga

Gerade auf der Außenverteidigerposition herrscht derzeit wenig Konkurrenzkampf, zumal Marcel Hoppe verletzt ausfällt. Butzen lief 206 Mal in der dritten Liga für den 1. FC Magdeburg, Hansa Rostock und den FSV Zwickau auf und erzielte drei Tore. Mit dem 1. FC Magdeburg stieg er zweimal auf, absolvierte gar 18 Spiele in der zweiten Bundesliga. Er hatte auch die Nachwuchsabteilung des Clubs in Sachsen-Anhalt durchlaufen. Zuvor spielte er im Nachwuchs des FC Union Mühlhausen.

Testspiel im Jahr 2022 zwischen FC Carl Zeiss Jena und FSV Zwickau: Nils Butzen (FSV Zwickau, links) gegen Fabian Eisele (FC Carl Zeiss Jena). Foto: Tino Zippel

„Ich habe richtig Bock auf die neue Aufgabe in Jena, bei einem weiteren Traditionsverein spielen zu dürfen. Das ist schon was Besonderes für mich als Thüringer, jetzt nochmals in meiner alten Heimat Fußball spielen zu dürfen“, sagte Butzen.

Trainer Klingbeil freut sich auf Führungskraft für junge Spieler

René Klingbeil freut sich, einen erfahrenen Spieler in den Kader zu bekommen. „Er wird uns und vor allen Dingen auch den jungen Spielern in unserem Team mit seiner Erfahrung guttun und ist zudem defensiv flexibel einsetzbar“, sagt der Trainer und will Butzen schnell als Alternative einsetzen. „Er hat sich nach seiner Zeit in Zwickau sehr gut fitgehalten und kann uns sofort weiterhelfen.“

