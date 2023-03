FC Carl Zeiss Jena: René Klingbeil plant Maßnahmen gegen die Elfmeterkrise

Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena) schießt den Elfmeter an den Pfosten.

Jena. Keine Mannschaft bekommt so viele Elfmeter wie der FC Carl Zeiss Jena – aber auch kein Team hat so viele verschossen. Das hat der Trainer nun vor.

Keine andere Mannschaft in der Regionalliga Nordost bekommt so viele Elfmeter zugesprochen wie der FC Carl Zeiss Jena. Aber auch kein anderes Team hat so viele Strafstöße vergeben wie der FCC.

Die Schiedsrichter haben in dieser Saison schon acht Elfmeter für Jena gepfiffen. Pasqual Verkamp erwies sich mit vier Treffern als einer der beiden erfolgreichsten Schützen der Liga. Allerdings scheiterte er mit zwei Versuchen – und zwar im Heimspiel gegen Tennis Borussia Berlin und zuletzt gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Jonathan Muiomo war in Halberstadt angetreten und hatte ebenfalls verschossen. Einziger Jenaer Schütze mit einer 100-Prozent-Quote ist Vasileios Dedidis.

René Klingbeil: „Ich war auch kein Riesen-Elfmeterschütze“

Trainer René Klingbeil hat registriert, dass sein Team zuletzt dreimal die Elfmeter-Chance verstreichen ließ. „Was soll ich meckern, ich war auch kein Riesen-Elfmeterschütze“, sagt der 41-Jährige mit Blick auf seine Spielerlaufbahn. „Mein Elfer aus Zwickau fliegt immer noch.“ In der Saison 2015/16 hatte er als Kapitän im Spitzenspiel gegen den FSV Zwickau den Ball beim Strafstoß (nach Foul am heutigen RWE-Stürmer Artur Mergel) übers Tor geschossen, Jena verlor mit 0:2.

Jetzt als Coach ist er aber gefordert, Maßnahmen zu ergreifen. „Wir werden das Elferschießen als Trainingsinhalt mit einbauen, obwohl kein Pokalspiel ansteht. Und wir werden klar bestimmen, wer schießt“, sagt Klingbeil. Er sieht in den Trainingseinheiten, wenn doch mal ein Elfmeterschuss gefragt ist, auch andere potenzielle Schützen. Er nennt Namen wie Kapitän Bastian Strietzel, Lukas Lämmel, Justin Petermann oder Vasileios Dedidis.

Warum Maximilian Krauß selten als Schütze infrage kommt

Auch Maximilian Krauß komme in Betracht – er sei aber oft der Gefoulte, weil er mit viel Tempo in den Strafraum zieht. Und der alten Weisheit folgend, sieht es Klingbeil nicht so gern, wenn der Gefoulte selbst schießt: „Entscheidend ist aber, dass sich der Schütze gut fühlt und auf sein Bauchgefühl vertraut.“

Am Sonntag um 13 Uhr spielt der FC Carl Zeiss beim FC Energie Cottbus – wir übertragen das Spiel live auf unserer Internetseite.