FC Carl Zeiss Jena stellt neuen Sportdirektor vor: Das hat für Stefan Böger gesprochen

Jena. Der neue Sportdirektor hat seinen Vertrag beim FC Carl Zeiss Jena unterschrieben: Er bezeichnet die Rückkehr nach Jena als „extrem besonders“.

Der FC Carl Zeiss Jena hat Stefan Böger als neuen Sportdirektor präsentiert. Der 57-Jährige unterschrieb einen bis Sommer 2026 laufenden Vertrag beim Fußball-Regionalligisten.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Jena, wo sich für mich auch ein Kreis schließt“, sagte Böger am Dienstag. Er hatte 1979 als damals 13-Jähriger im Nachwuchsbereich des FCC begonnen und bis 1991 in Jena gespielt. „Dass ich nun nach einem sehr langen, intensiven und abwechslungsreichen Weg durch die verschiedensten Facetten des Fußballs wieder für den Verein tätig sein darf, wo für mich alles begann, ist etwas extrem besonderes.“

Böger suchte einen Job

Böger war zuletzt auf Jobsuche, nachdem die Tätigkeit als Scout beim FC Augsburg beendet war. Er bringt Erfahrungen aus der Verwaltung bringt als Sportdirektor beim Halleschen FC und Nachwuchsleiter beim chinesischen Club Guangzhou FC mit.

Stefan Böger im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena. Foto: FC Carl Zeiss Jena

„Die Position des Sportdirektors ist eine Schlüsselstelle im Verein, die über die Verantwortlichkeit für die erste Mannschaft hinausreicht. Themen wie die Organisation des Übergangs in den Erwachsenenbereich und die perspektivische Entwicklung unserer Spieler aus dem Nachwuchs haben hier eine ebenso hohe Gewichtung“, sagt FCC-Geschäftsführer Patrick Widera. Für dieses sehr umfängliche Aufgabenspektrum bringe Böger die nötige Tiefe und Breite an Erfahrungen aus seinen unterschiedlichen Stationen mit.

Durchgesetzt gegen Toni Wachsmuth

Böger hatte sich gegen einen weiteren Bewerber durchgesetzt: Toni Wachsmuth, der beim FSV Zwickau in der Funktion als Sportdirektor arbeitete. Zu seiner Zeit als Spieler des FC Carl Zeiss Jena absolvierte Böger 156 Spiele für die Zeiss-Elf, bevor er zwischen 1991 und 1995 für den FC Hansa Rostock und den MSV Duisburg in der ersten Bundesliga aktiv war.

