FC Carl Zeiss Jena: Talent verletzt sich, hat aber Glück im Unglück

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena muss in den kommenden Wochen auf einen Stammspieler verzichten. So lange fällt er mindestens aus.

Er hatte sich zuletzt in die Stammformation der Regionalliga-Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena gespielt: Doch nach einer Verletzung im Training fällt Stürmer Benjamin Zank in den kommenden Wochen aus.

Wie der Verein mitteilte, hatte sich der 19-Jährige am Dienstag eine Verletzung an der unterhalb der Kniescheibe liegenden Patellasehne zugezogen. Danach ging es besonders schnell. Unmittelbar nach dem Trainingsunfall erfolgte die Untersuchung im Magnetresonanztomografen der Waldkliniken in Eisenberg, weil der Verdacht einer schweren Knieverletzung bestand.

Glück im Unglück bei der Verletzung, aber dennoch Krücken

„Zum Glück ist die Sehne nicht gerissen“, sagt Mannschaftsarzt Stefan Pietsch. Dennoch muss Zank zunächst eine Schiene zur Ruhigstellung tragen und Gehhilfen nutzen. Später sei geplant, auf eine bewegliche Schiene zu wechseln und langsam die Belastung zu steigern, erläutert der Sportorthopäde. Er rechnet damit, dass es zwischen drei und sechs Wochen dauern wird, bis Zank wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

FC Carl Zeiss Jena - BSG Chemie Leipzig 1:0: Paul Horschig von der BSG Chemie Leipzig hat Benjamin Zank (FC Carl Zeiss Jena) gefoult. Foto: Tino Zippel

Trainer René Klingbeil drückt dem Talent die Daumen für eine baldige Genesung. „Verletzungen im Fußball bleiben leider nicht aus“, sagt er, ist aber sicher. „Er wird gestärkt daraus zurückkehren.“

Als Mittelstürmer in der ersten Mannschaft etabliert

Benjamin Zank hat in dieser Saison zwölf Einsätze in der Regionalliga absolviert. Seit dem Thüringenderby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt stand er stets als Mittelstürmer in der Startelf. Beim Auswärtssieg gegen den FC Energie Cottbus erzielte er den sehenswerten Treffer zum 2:0.

