FC Carl Zeiss Jena verlängert Vertrag nicht nur mit Trainer René Klingbeil

Jena. Bei der Vertragsverlängerung beim FC Carl Zeiss Jena gibt Cheftrainer René Klingbeil ein Versprechen ab.

Der FC Carl Zeiss Jena hat am Gründonnerstag gleich vier Verträge verlängert: Das komplette Trainerteam um René Klingbeil bleibt dem Regionalligisten über das Saisonende hinaus erhalten.

René Klingbeil (42), Co-Trainer René Lange (34) und Torwarttrainer Nico Hinz (37) unterschrieben einen bis Sommer 2025 geltenden Vertrag an den Kernbergen. Athletiktrainer Moritz Kleikamp (25) werde ebenfalls über den Sommer hinaus gebunden – eine Vertragslaufzeit ist nicht genannt.

Freude bei René Klingbeil über das Vertrauen

„Wir sind ein eingespieltes Team, weshalb es mich besonders freut, dass wir in dieser Konstellation weiter zusammenarbeiten dürfen“, sagt Trainer René Klingbeil. Die Arbeit mit der Mannschaft mache ihm viel Spaß. „Wir wollen das Vertrauen weiter mit ehrlicher und akribischer Arbeit zurückzahlen.“

Das Präsidium sei sich sehr schnell einig gewesen, „dass wir gerade an dieser Schlüsselposition Kontinuität brauchen und mit René Klingbeil den richtigen Mann am richtigen Platz haben. Das gilt auch für seine Mitstreiter im Trainerteam“, sagt FCC-Präsident Ralph Grillitsch, der die Entscheidung auch als Zeichen an die Mannschaft sieht, „die wir im Gros zusammenhalten wollen“.

Aufsichtsrat unterstützt Entscheidung

Voll des Lobes ist auch Aufsichtsratschef Andreas Krug: „Wir haben uns als Aufsichtsrat bereits sehr frühzeitig und klar für eine Vertragsverlängerung des gesamten Trainerteams ausgesprochen. René Klingbeil und sein Team leisten eine hervorragende Arbeit.“ Schritt für Schritt, mit einem klaren Blick und der notwendigen Akribie wolle man etwas gemeinsam aufbauen.

Das Trainerteam mit René Klingbeil, Torwarttrainer Nico Hinz und Assistent René Lange (von links). Foto: Tino Zippel

Geschäftsführer Chris Förster verweist darauf, dass das Trainerteam die gewünschten Ziele umsetze: eine Mannschaft zu entwickeln, den Nachwuchs dabei im Blick zu behalten und sich mit dem Club zu identifizieren.

Traineramt zum Jahresstart übernommen

René Klingbeil hatte den Trainerposten in Jena zum Jahresstart übernommen. Zuvor war er Co-Trainer unter Rico Schmitt, Dirk Kunert, Andreas Patz und Henning Bürger. Die bisherige Bilanz in der Liga: fünf Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage. Das nächste Spiel findet am Sonntag, 9. April, gegen den FSV Luckenwalde statt. Anstoß ist 13 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld.

Verfahren am Sportgericht wegen der Vergabe des Pokalfinales nach Jena

Rückkehr der zweiten FCC-Mannschaft: Start in Verbandsliga nicht möglich