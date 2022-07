FC Carl Zeiss Jena: „Wenn der eine oder andere das nicht darbietet, wird es eklig“

Jena. Am Samstag tritt der FC Carl Zeiss Jena gegen den TSV Aubstadt an. Unterdessen steht fest, wann der FCC genau in die neue Regionalliga-Saison startet.

Mit einem dezimierten Kader fährt der FC Carl Zeiss Jena am Samstag zum Testspiel gegen den Bayern-Regionalligisten TSV Aubstadt. Die Partie findet auf dem Sportplatz in Obermaßfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) statt und wird 15 Uhr angepfiffen.

Lukas Lämmel (Hüftprobleme) fällt zusätzlich aus. Ansonsten fehlen Vasileios Dedidis, Takero Itoi, Ugur Tezel, Dervis Erkan und Probespieler Alexey Ogurtsov. Justin Schau ist hingegen wieder fit. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Trainingslager in Wesendorf eine Zerrung zugezogen. „Inzwischen kann ich wieder trainieren, habe keine Schmerzen mehr“, sagt er und macht sich Hoffnung, gegen das Spitzenteam aus dem Süden mit aufzulaufen. Die Chancen stehen gut, da nur 13 Feldspieler paratstehen und drei A-Junioren den Kader auffüllen.

Leistungssteigerung nach dem Auftritt gegen SV Schott Jena zu erwarten

Die Jenaer wollen sich nach dem schwachen 1:0 im Test am Mittwoch gegen den Stadtrivalen Schott Jena rehabilitieren. „Das kann nicht der Anspruch von jedem einzelnen gewesen sein“, sagt Zeiss-Trainer Andreas Patz. Die Art und Weise, was auf dem Feld gefordert ist, sei klar kommuniziert. „Wenn der eine oder andere das nicht darbietet, wird es eklig.“ Er sei aber optimistisch, dass sich das Team besser einspielen werde. „Wichtig ist, dass die Spieler die richtigen Schlüsse aus der Leistung gezogen haben.“

Inzwischen steht auch fest, wann der FC Carl Zeiss in die neue Regionalliga-Serie einsteigt. Das erste Spiel findet am Sonnabend, 6. August, um 13 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena statt. Gegner ist Drittligaabsteiger Viktoria Berlin.

