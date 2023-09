Feuerwehr ins Ernst-Abbe-Sportfeld geeilt: FC Carl Zeiss Jena zieht Konsequenzen

Jena. Mitten in der Nacht eilen Rettungskräfte ins Jenaer Stadion: Der Einsatz verläuft anders als erwartet.

Während des Gewitters in der Nacht auf Mittwoch musste die Feuerwehr ins Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena ausrücken. Allerdings stellt sich vor Ort heraus, dass es anders als signalisiert nicht in der Westtribüne brennt.

Die Brandmeldeanlage spielte verrückt, weil in der dachlosen Tribüne wieder Wasser seinen Weg durch die Schutzplanen ins Innere suchte. So tropfte es aus den Rauchmeldern, die Alarm schlugen. Der Löschzug kam, musste aber zumindest nicht löschen. Das Wasser soll kurzzeitig zehn Zentimeter hoch in den Räumen gestanden haben.

Beim Umzug schnell selbst angepackt

Deshalb zog die Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena am Mittwoch vorfristig aus, obwohl die Kabine in der Osttribüne noch nicht eingerichtet ist. Provisorisch wird der Bereich nun genutzt. Trainer René Klingbeil fuhr persönlich mit einer E-Karre des Stadionbetreibers Elf5 einen Teil des Umzuges.

Nach dem Abbau des Daches der Westtribüne hatte es bereits vor der Partie gegen den FSV Luckenwalde einen Wasserschaden gegeben. Beherztes Eingreifen durch FCC-Mitarbeiter und das Team des Stadionbetreibers sicherten die Austragung des Regionalliga-Spiels. Zunächst gab es Befürchtungen, dass historische Schätze aus der Vereinsgeschichte bleibende Schäden davongetragen haben, was sich aber laut Vereinssprecher Andreas Trautmann nicht bestätigt hat.

Früher im Osten angekommen als geplant

Die Geschäftsstelle des FC Carl Zeiss Jena war daraufhin bereits in die Osttribüne umgezogen und nur die Mannschaft in den Katakomben der Westtribüne verblieben. Sie sollte im Oktober in den Neubau folgen, ist nun aber bereits früher angekommen.

