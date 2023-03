Freiwillig gemeldet beim FC Carl Zeiss Jena: Max Grimm meistert Elfmeterschießen-Premiere

Jena. Halbfinale im Landespokal gegen ZFC Meuselwitz: Was Max Grimm beim Weg zum Elfmeterpunkt durch den Kopf gegangen ist.

Das Pokalhalbfinale zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz ist gerade beendet. Der Jenaer Stürmer Max Grimm denkt auf die Frage, ob es sein erster Elfmeter bei einem Elfmeterschießen war, kurz nach – und antwortet klar.

„Nein, ich musste noch nie im Elfmeterschießen antreten, selbst in der Jugend nicht“, sagt der 19-Jährige. Er hatte sich nach 120 Minuten freiwillig gemeldet, als Trainer René Klingbeil fragte, wer einen der Elfmeter gegen den ZFC Meuselwitz schießen wolle. „Den Schneid muss du erst einmal haben. Die Aufgabe hat er souverän erledigt“, sagt der Coach.

„Meine Knie haben schon ein bisschen gezittert“

Und wie stand es um den Gemütszustand des jungen Spielers? „Meine Knie haben schon ein bisschen gezittert“, gesteht Grimm. „Ich habe mir vorher vorgenommen, in welche Ecke ich schieße, und nur daran gedacht, dass ich das nun durchziehe.“ Er habe alles ausgeblendet und sich einzig auf den Schuss konzentriert. Torhüter Justin Fietz ließ er keine Chance.

Max Grimm (FC Carl Zeiss Jena, links) gegen die Meuselwitzer Nils Miatke und Felix Rehder (rechts). Foto: Tino Zippel

„Nun nehmen uns den Sieg fürs Finale fest vor und lassen kein Prozent nach“, verspricht der Stürmer, der 2017 von Chemie Kahla in die Nachwuchsabteilung des FC Carl Zeiss gewechselt war. In den 20 Einsätzen in dieser Regionalliga-Saison blieb er bislang ohne Torerfolg, bereitete aber zuletzt das 2:0 von Jan Dahlke gegen Chemie Leipzig mit einer guten Balleroberung und dem Pass auf Vorlagengeber Lorenz Knöferl vor.

Nächstes Jenaer Spiel wird in Live-Übertragung gezeigt

Nach dem 4:3-Sieg im Landespokal wartet auf den FC Carl Zeiss Jena am Freitagabend gegen die VSG Altglienicke die nächste Aufgabe in der Regionalliga. Gegen den Tabellennachbarn muss das Team um 19 Uhr antreten. Gespielt wird im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Die Partie wird live auf der Internetseite unserer Zeitung übertragen.

