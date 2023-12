Gastiert bald der FC Bayern München beim FC Carl Zeiss Jena?

Jena Die Chancen stehen gut, dass der amtierende Deutsche Meister im nächsten Jahr ins Jenaer Stadion reist.

Gastiert bald der FC Bayern München im Ernst-Abbe-Sportfeld? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Frauenmannschaft zum Viertelfinale des DFB-Pokals zum FC Carl Zeiss Jena in die Fußballarena kommt. Die Auslosung am Sonntagabend jedenfalls deutet auf diese Paarung hin.

Die Zeremonie im Vorfeld der Auslosung des Männer-Pokals wurde ebenfalls live in der Sportschau übertragen. An den Lostöpfen im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund standen Christian Wück und Jens Nowotny bereit, die als Cheftrainer und Assistenzcoach vor Wochenfrist mit den U17-Junioren den Weltmeister-Titel gefeiert haben. Nowotny war als Losfee im Einsatz, Wück fungierte als Ziehungsleiter.

FC Bayern München spielt zuvor im Achtelfinale bei Kickers Offenbach

Demnach müssen die Jenaerinnen gegen die Siegerinnen der Partie zwischen Kickers Offenbach und dem FC Bayern München antreten. Diese wird erst am 21. Januar ausgetragen. Allerdings sind die Offenbacherinnen, die in der Regionalliga spielen, die klaren Außenseiterinnen gegen die Münchnerinnen, die vorige Saison die Meisterschaft geholt hatten. Sollte Offenbach die Sensation gelingen, müssen die Jenaer Frauen im März nach Offenbach reisen.

Tritt das wahrscheinliche ein und die Münchnerinnen ziehen ins Viertelfinale ein, sortiert sich das Heimrecht anders. Laut der Spielordnung geht es in den ersten vier Runden nach der Spielklasseneinstufung – das unterklassige Team hat Heimrecht. Und in diesem Fall würde das Heimrecht zum Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena wechseln. Die Viertelfinalspiele der Frauen werden zwischen dem 5. und 7. März 2024 ausgetragen.

Schlechte Erinnerungen ans Viertelfinale gegen FC Bayern

Die Jenaerinnen hatten sich durch einen Sieg gegen Viktoria Berlin für das Viertelfinale qualifiziert und zuvor schon den FC Ingolstadt und den 1. FC Nürnberg ausgeschaltet. An den FC Bayern München hat der Verein schlechte Erinnerungen. In der Saison 2021/22 trafen die FCC-Frauen ebenfalls im Viertelfinale aufeinander. Die Partie endete 1:9, wobei der Jenaer Treffer aus einem Eigentor der Münchnerin Glas resultierte.

FC Carl Zeiss Jena feiert Heimsieg in der zweiten Bundesliga

René Klingbeil lobt Führungsspieler: „Er ist der Vati“