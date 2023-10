Happy End nach dringender Suche nach Stammzellspender: Marla trägt Spielball für FC Carl Zeiss Jena

Jena. Ein kleines Mädchen aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt war 2022 schwer an Leukämie erkrankt: Nun gibt es Erfreuliches zu berichten.

Stolz hält Marla den Spielball: Am Sonntag durfte sie Schiedsrichter Tim Gerstenberg bei der Partie des FC Carl Zeiss Jena gegen die BSG Chemie Leipzig aufs Feld begleiten. Mit ihrem Einsatz vor 7000 Zuschauern im Jenaer Stadion schließt sich auf wunderbare Weise der Kreis: Der Fußballclub hatte sich im Frühjahr an einer Aktion beteiligt, um dem kleinen Mädchen das Leben zu retten.

Am 26. September 2022 hatten die Ärzte bei dem Mädchen aus Schmiedefeld im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eine seltene Art von Blutkrebs diagnostiziert. Die Siebenjährige brauchte dringend eine Stammzellspende, um die Krankheit zu überleben.

Fans und Spieler des FC Carl Zeiss Jena nahmen an Typisierung teil

Zum Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde im Frühjahr ließen sich viele Jena-Fans in die Spenderkartei eintragen. Und auch die Spieler waren dabei: Nach dem 3:0-Erfolg ließen sie die Wattestäbchen im Mund kreisen, um genügend DNA für die Typisierung zu sammeln. Trainer René Klingbeil hatte sich damals gefreut über das Engagement seiner Spieler: „Das zeigt den Charakter der Mannschaft.“

Am 9. April 2023: Fußballer Lukas Lämmel vom FC Carl Zeiss Jena (links) nimmt an der Typisierung teil. Foto: Tino Zippel

In der Bilanz stehen über 220 neue Einträge in der Spenderkartei. Obwohl sich unter diesen Registrierten letztendlich nicht der passende genetische Zwilling befand, kommen womöglich andere Schwerkranke in den Genuss einer passenden Spende.

Freude über die Rückkehr zur Normalität

Umso glücklicher nehmen die Spieler nun die Botschaft auf, dass Marla nach einer Stammzellspende das schlimmste überstanden hat. „Solche Schicksalsschläge zeigen einem immer wieder, dass es wichtigeres im Leben als Fußball gibt“, sagt Kapitän Bastian Strietzel. „Wir freuen uns als Mannschaft, dass es Marla nun wieder gut geht.“

Marla läuft mit Schiedsrichter Tim Gerstenberg ein. Foto: Tino Zippel

Das Mädchen war mit ihrer Fußballmannschaft SG Lauscha angereist: Das Team ist mit den Spielern vorm Anpfiff eingelaufen. Marla besucht inzwischen wieder die Schule, nachdem sie nach dem monatelangen Aufenthalt das Jenaer Universitätsklinikum im August verlassen konnte. Sie hat fast das komplette erste Schuljahr verpasst, war aber in der Klinik so fleißig, dass sie gleich in die zweite Klasse gestartet ist. Ganz ohne Medikamente kommt das Mädchen noch nicht aus. Regelmäßig muss Marla noch zur Nachkontrolle in das Spezialzentrum in Jena kommen.

