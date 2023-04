Hilfe für schwerkranke Marla: FC Carl Zeiss Jena lädt am Ostersonntag zur Typisierungsaktion

Jena. Ein siebenjähriges Mädchen aus einem Ortsteil von Saalfeld braucht dringend Hilfe.

Der Besuch des Ernst-Abbe-Sportfeldes in Jena lohnt sich am Ostersonntag nicht nur aus sportlichen Gründen. Die Fans des FC Carl Zeiss Jena haben auch die Möglichkeit, womöglich ein junges Leben zu retten. Gemeinsam mit der Deutsche Stammzellspenderdatei findet eine Typisierungsaktion statt.

Ein FCC-Fan aus Lauscha habe gefragt, ob der FC Carl Zeiss Jena die Aktion unterstützen könne. Marla, die siebenjährige Tochter einer befreundeten Familie aus Schmiedefeld (Ortsteil von Saalfeld), ist dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. Kurz nach der Schuleinführung der Siebenjährigen stellten die Ärzte eine seltene Form der Leukämie fest. Alle Therapiemöglichkeiten sind ausgeschöpft. Bislang ist noch kein passender genetischer Zwilling gefunden, um mit einer Stammzelltransfusion zu helfen.

Teilnahme an Typisierungsaktion ist kostenlos

An der Typisierungsaktion können alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren teilnehmen, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnahme sei kostenlos und dauere nur kurze Zeit. Laut Clubsprecher Andreas Trautmann startet die Aktion um 11.30 Uhr – zunächst am Fan-Haus. Später zum Spiel rücke der Stand zu den Tribünen. Wer nur an der Typisierung teilnehmen möchte, der kommt vor der Partie auch ohne Eintrittskarte fürs Stadion zum Fan-Haus.

Cheftrainer René Klingbeil freut sich über die Aktion. Er selbst sei auch schon in der Spenderkartei eingetragen. „Die Lebensgefährtin meines Bruders hat schon zweimal durch eine Spende helfen können“, berichtet der 42-Jährige.

FCC rechnet mit 3000 Zuschauern am Ostersonntag

Beim Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde erwarten die Jenaer 3000 Zuschauer im Ernst-Abbe-Sportfeld. Gegen die Mannschaft aus Brandenburg droht der Ausfall eines wichtigen Schlüsselspielers. Anstoß ist am Ostersonntag um 13 Uhr.

