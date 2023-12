Kapitän des FC Carl Zeiss Jena mahnt: „Trotz allem haben wir unsere Baustellen“

Jena Worauf Bastian Strietzel in seiner Mannschaft besonders stolz ist und wie nun weitergehen soll.

Bastian Strietzel, der Kapitän des FC Carl Zeiss Jena, hofft, dass das Wetter keinen Strich durch Rechnung macht bei den drei ausstehenden Partien vor Weihnachten. Der Regionalligist muss noch gegen den FC Eilenburg, den Chemnitzer FC und den FSV Zwickau antreten.

„Wir wollen spielen und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen“, sagt der Abwehrchef des FC Carl Zeiss. „Wir sind seit zwei Monaten ungeschlagen, die Serie wollen wir gern ausbauen.“ Deshalb sei der Arbeitseinsatz vorm Meuselwitz-Spiel sehr wichtig gewesen, „um die Tabelle glattzuziehen“. Die Jenaer haben nun nach Spielen zu den Teams davor aufgeschlossen, liegen mit 23 Punkten auf dem siebenten Platz.

Bastian Strietzel spricht über das Erfolgsrezept

Was ist das Erfolgsrezept aktuell? „Wir verteidigen mit brutaler Leidenschaft und erarbeiten uns das Glück“, sagt Strietzel und spielt auf den Ball an, den ZFC-Stürmer Andy Trübenbach kurz vorm Abpfiff knapp am Tor vorbeigeschoben hat. „Trotz allem haben wir unsere Baustellen“, sagt Strietzel. „Nach der Führung müssen wir uns Entlastung erarbeiten und die Angriffe ausspielen. Wir haben die Qualität dazu, das zeigen wir jeden Tag im Training.“

Die Spieler haben sich mit dem Sieg gleich zwei freie Tage verdient. Nach dieser kurzen Pause steigt der FC Carl Zeiss am Dienstagnachmittag in die Vorbereitung auf die Partie gegen den FC Eilenburg ein, die für Sonntag, 10. Dezember, um 13 Uhr angesetzt ist. Fans, die nicht beim Auswärtsspiel dabei sein können, haben die Gelegenheit, die Partie bei der Liveübertragung auf der Internetseite unserer Zeitung zu sehen.

Klingbeil hofft auf eine Austragung in Eilenburg

Jenas Trainer René Klingbeil hofft, dass die Begegnung in Eilenburg stattfinden kann. „Die Eilenburger haben gefragt, ob wir das Heimrecht tauschen wollen, aber das ist nicht zulässig.“ Bis zum Wochenende soll es etwas milder werden, aber weiterer Niederschlag fallen – es wird wieder spannend.

