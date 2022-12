Klarer 5:1-Heimsieg für den ZFC Meuselwitz

Meuselwitz. Auch in der Höhe ein verdienter Sieg für den Fußball-Regionallisten ZFC Meuselwitz gegen TeBe Berlin

Gute Laune garantiert auf der Weihnachtsfeier der Meuselwitzer am Sonnabendabend in Leipzig. Mit einem 5:1 (2:0) gewann der ZFC Meuselwitz am Nachmittag das Regionalligaspiel gegen den Tabellenvorletzten TeBe Berlin auch in dieser Höhe hoch verdient. Schätzle (20.), Trübenbach (28.), Miatke (59.), Jacobi (77.) und Rehder in der 82. Minuten schossen die Tore für die Gastgeber, bei einem Gegentreffer von Dewald zum zwischenzeitlichen 1:2. Nur nach diesem Treffer der Berliner, glitt den Meuselwitzer das Spiel etwas aus der Hand, doch mit seinem Kopfballtreffer stellte Miatke die Weichen wieder auf Sieg.

„Wir haben das heute richtig gut gemacht, sind mit der richtigen Einstellung auf den Platz gegangen, haben uns vom Berliner Tor nicht aus der Ruhe bringen lassen“, sagte Nils Miatke. „Was die Mannschaft in den letzten Wochen geleistet hat: Hut ab. Wir haben in der ersten Halbzeit ganz stark gespielt, darauf müssen wir aufbauen. Wir haben 18 Punkte, das ist nicht schlecht, das ist nicht gut“, sagte ZFC-Trainer Heiko Weber.