Klassenerhalt! Meuselwitzer Jubel in Berlin

Berlin. Warum der ZFC nach dem Gala-Auftritt bei Tennis Borussia Berlin den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga sicher hat.

Sie wollten dranbleiben, sich nicht von Rechenspielchen ablenken lassen: Die Ansage des Meuselwitzer Trainers Christian Hanne vor der Partie seines ZFC gegen Schlusslicht und Absteiger Tennis Borussia Berlin wurde erhört.

Meuselwitz spielte sich beim 7:0-Erfolg zum richtigen Zeitpunkt in einen Rausch. Auch ohne den verletzten Topstürmer Andy Trübenbach setzten die Ostthüringer von Beginn an alles auf Angriff. Im Hinterkopf dabei die Tatsache, dass am Vortag der Hallescher FC mit 2:0 gegen Essen gewann und damit den Verbleib in der 3. Liga praktisch sicher hat.

Somit mussten die Zipsendorfer in der Regionalliga ihren 15. Tabellenplatz gegenüber Lichtenberg verteidigen. Den ersten Schritt dazu gelang im Duell mit den Berlinern Luis Fischer, der nach Vorlage von Hansch zwei Gegenspieler aussteigen ließ und zum 0:1 einschob (10.).

Greifswald und Zwickau spielen für den ZFC

Meuselwitz dominierte die Partie, die beste TeBe-Chance hatte Fippl, der den Ball aus fünf Metern nicht unterbringen konnte. Nach einigen guten Vorstößen der Gäste war erneut Hansch Ausgangspunkt für den zweiten ZFC-Treffer. Seinen Schuss ließ Torwart Williams nur abprallen, Nils Schätzle sagte Danke und staubte ab (39.).

Als dann noch Dominik Bock nach einer Ecke zur 3:0-Pausenführung für den ZFC traf, schielten dann doch einige Augen zum Drittligaspiel von Oldenburg gegen Zwickau. Gewännen dort die Oldenburger nicht und würde auch Lichtenberg nicht siegen, wäre der Klassenerhalt für Meuselwitz schon heute perfekt.

Um es kurz zu machen – der Greifswalder FC gewann gegen den SV Lichtenberg, Zwickau siegte in Oldenburg und Meuselwitz konnte in Berlin durch weitere Treffer von Florian Hansch (67.), Johann Martynets (76.), Till Jacobi (80.) und Luca Bürger (88.) nicht nur den höchsten Saisonsieg, sondern gleichzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga feiern.