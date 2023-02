„Mehr rennen als gegen den BFC“: FC Carl Zeiss Jena reist zu Germania Halberstadt

Engagiert an der Seitenlinie: René Klingbeil, Trainer des FC Carl Zeiss Jena.

Jena. Wie akribisch René Klingbeil den FC Carl Zeiss Jena aufs Spiel in Halberstadt einstellt.

Spiele beim VfB Germania Halberstadt waren nie Selbstläufer für den FC Carl Zeiss Jena. Das weiß der FCC-Trainer René Klingbeil aus eigener Erfahrung. Nur kurz muss er nachdenken – da war doch was.

Am Nikolaustag im Jahr 2015 spielte er mit Jena in Halberstadt. Zur 80. Minute stand es noch 0:0, langsam richteten sich viele auf ein Unentschieden ein. Doch ein Halberstädter Spieler spielte den Ball mit der Hand. Strafstoß! „Weil sich die Stürmer nicht einig geworden sind, wer schießt, habe ich den Ball genommen“, sagt René Klingbeil. Dabei sei er so gar nicht der Elfmeterschütze gewesen, gesteht der heute 41-Jährige. Er läuft an, schießt ins rechte Eck. Der Torwart hechtet sich, erreicht den platzierten Ball aber nicht. „Mit wackeligem Fuß habe ich getroffen“, sagt Klingbeil, der als Siegtorschütze vom Feld ging.

FC Carl Zeiss Jena beobachtet Halberstadt dreimal

Vorige Saison, diesmal als Co-Trainer, kam seine Mannschaft nicht über ein 0:0 in Halberstadt hinaus. Grund genug für den Coach, im Vorfeld besonders genau hinzusehen. „Wir haben Halberstadt dreimal beobachtet“, sagt Klingbeil. „Der Tabellenplatz trügt.“ Halberstadt steht aktuell auf dem vorletzten Platz, hat elf Punkte gesammelt. Mehr als die Hälfte dieser Zähler holten sie aber in den vergangenen vier Partien. Zuletzt in dieser Woche beim 4:0 im Nachholspiel gegen den FSV Luckenwalde.

FCC-Mittelfeldmotor: „Wir wissen, woran wir noch arbeiten müssen“

„Zu Hause spielt Halberstadt stark. Sie mauern nicht, sondern pressen nach vorn“, sagt der Jenaer Trainer und verweist auf einen Kader mit interessanten Akteuren. „Die werden kämpfen, um mit aller Macht in der Liga zu bleiben. Wir werden mehr rennen müssen als gegen den BFC Dynamo“, sagt Klingbeil. Probleme, seine Mannschaft eine Woche vor dem traditionsreichen Thüringenderby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt auf die Partie in Halberstadt zu fokussieren, sieht er nicht. Alle seien konzentriert auf die Partie am Sonntag.

Wird wieder in der Aufstellung rotiert?

Zuletzt rotierte der Trainer selbst nach Siegen die Startelf. So saß am vergangenen Wochenende Marcel Hoppe auf der Reservebank, der zuvor immer von Beginn an aufgelaufen war. Klingbeil begründete die Maßnahme mit dem Gefühl, dass Hoppe überspielt sei. Er habe nicht das Leistungsniveau erreicht, das er spielen könne, und habe einen kurzen Reset gebraucht. Für ihn war Kevin Wolf ins Team gerückt. Ob er nun wieder rotiert, ließ er offen. „Alles ist möglich.“

Beim 2:0-Sieg im Hinspiel noch aktiv: René Lange (FC Carl Zeiss Jena, rechts) gegen Jessim Jallot (Germania Halberstadt). Foto: Tino Zippel

Die Jenaer brechen am Sonntag um 8.30 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld in Richtung Halberstadt auf. Für die Partie, die um 13 Uhr beginnt, fallen Takero Itoi, der nach seiner Verletzung wieder ins Lauftraining eingestiegen ist, und Ersatztorhüter Alexios Dedidis (muskuläre Beschwerden) aus.

