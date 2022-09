Meuselwitz-Trainer Heiko Weber: „Es muss eine gewisse Grundhärte rein“

Meuselwitz. Wie Trainer Heiko Weber die Spieler des ZFC Meuselwitz auf das Fußball-Regionalligaspiel bei der VSG Altglienicke vorbereitet.

Ganz raus aus den Köpfen ist das 0:1 in letzter Minute gegen Chemie Leipzig noch nicht. „Wir haben das Spiel ausgewertet. So eine Niederlage ist ärgerlich, aber jetzt müssen wir nach vorn schauen“, so Fußballtrainer Heiko Weber. Am Freitag spielt der ZFC Meuselwitz bei der VSG Altglienicke um Regionalligapunkte.

„Wir müssen es spielerisch so machen wie am Sonntag. Das beginnt mit einem Mittelfeldpressing und endet in einem schnellen Umkehrspiel.“ Personell sieht es so aus, dass Amir Kadric spielen kann. Florian Hansch und Andy Trübenbach seien noch nicht so weit. Beim 0:1 gegen die Leutzscher wechselte Weber in der zweiten Halbzeit Spieler ein, „die gerade mal achtzehn, neunzehn und zwanzig sind“. Das sei der Meuselwitzer Weg, „die Spieler zu entwickeln und nicht nach einem halben Jahr wieder wegzuschicken. Hören will das aber keiner der Zuschauer.“ Das Ergebnis muss stimmen, das weiß auch Weber. „Wir sind insgesamt noch zu lieb. Es muss eine Grundhärte rein, dann können wir in Berlin bestehen.“

VSG Altglienicke – ZFC Meuselwitz, Freitag, 19 Uhr