Niederlage des FC Rot-Weiß Erfurt beim BFC Dynamo mit Folgen

Berlin/Erfurt. Der Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt hat sein Auswärtsspiel beim BFC Dynamo mit 1:2 verloren. Die Berliner waren die bessere Mannschaft. Es war eine Niederlage mit Folgen.

Erfurt verlor die Regionalliga-Tabellenführung zunächst aus der Entfernung wieder. Drei Stunden zuvor hatte nämlich der FC Energie Cottbus vorgelegt. Im Auswärtsspiel bei Aufsteiger Greifswalder FC gelang den Lausitzern ein 2:1.

Nun hätte RWE in Berlin nachziehen können. Die Begegnung gegen den Vorjahresmeister der Regionalliga war auch das Duell zweier Torjäger: Christian Beck als Ex-Erfurter im BFC-Trikot – bislang 13 Treffer – gegen Erfurts Artur Mergel (12). Beide trafen bereits beim 4:1 des FC Rot-Weiß im Hinspiel. Während Mergel das zwischenzeitliche 2:0 gelang, schoss Beck beim 0:3-Rückstand seiner Berliner damals den Ehrentreffer.

Diesmal jedoch gingen die Berliner in Führung. Auf der rechten Seite behauptete sich Chris Reher gegen Sidny Lopes Cabral und flankte in den Strafraum. Dort stimmt die Zuordnung in der Erfurter Defensive nicht, so dass Joey Breitfeld völlig unbedrängt aus fünf Metern einköpfen konnte (21.).

Gegen die selbstbewussten und zweikampfstarken Gastgeber hatte der FC Rot-Weiß Probleme, sich zwingende Chancen zu erarbeiten. Kurz vor der Pause verpasste Erfurt den Ausgleich, als BFC-Torhüter Kevin Sommer eine Hereingabe von Robbie Felßberg im letzten Moment unschädlich machte und auch der Abpraller versandete (45.).

BFC eiskalt zu Beginn der zweiten Halbzeit

Es war klar, nur mit einer Steigerung würde der Aufsteiger gewinnen können. Schon dreimal machte Erfurt in dieser Saison einen 0:1-Rückstand wett. Mit dem zur Pause für Keliano Tavares eingewechselten Nazzareno Ciccarelli wollte Rot-Weiß für neuen Schwung sorgen. Dafür gab es direkt nach Wiederbeginn allerdings die nächste kalte Dusche. Einen Freistoß von der rechten Seite verwertete Michael Blum zum 2:0 (49.).

Um ein Haar wäre der Anschlusstreffer gelungen. Aber nach Zuspiel von Andrej Startsev lenkte BFC-Schlussmann Sommer den Ball von Mergel an die Querlatte und bereinigte so die Situation (52.). Auf der anderen Seite verhinderte Torwart Franco Flückiger im letzten Moment gegen Amar Suljic den dritten Gegentreffer (62.).

Als Erfurt sich weiter um den Anschluss bemühte, erhielt Samuel Biek erstmals nach seiner Fuß-Operation im Februar wieder eine Einsatzchance. Tatsächlich meldete sich Rot-Weiß noch einmal zurück. Ciccarelli bediente mit einem sehenswerten Zuspiel Paul Kämpfer, der freigespielt zum 1:2 versenkte (83.). Plötzlich war zumindest wieder ein Punktgewinn möglich. Aber der BFC Dynamo störte früh den Spielaufbau des Gegners und ließ sich nicht mehr überlisten.

Neuer Insolvenzverwalter nimmt Arbeit beim FC Rot-Weiß Erfurt sofort auf

Rot-Weiß-Rückkehrer Samuel Biek selbstbewusst: „Viel lassen wir nicht mehr liegen“