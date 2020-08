Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rot-Weiß-Schwäche? Bus des FC Carl Zeiss Jena fährt sich unter Brücke fest

"Durch dick und dünn" oder auch "Niemals anhalten" - mit einer gesunden Portion Selbstironie hat der FC Carl Zeiss Jena auf einen kleinen Unfall eines seiner Fahrzeuge reagiert.

Im Kurznachrichtendienst Twitter postete der FCC am Montagabend zwei Bilder eines Kleinbusses des Nachwuchsteams. Dieser war in einer Unterführung an der Auffahrt zu einem Möbelmarkt im Lobdecenter stecken geblieben.

An der Unterführung prangt zwar deutlich sichtbar ein Warnschild für die Höhe von "2 m". Es ist aber gut möglich, dass den FCC-Fahrer keine Schuld trifft, da er das rot-weiße Schild nebst rot-weißer Warnkante aus naheliegenden Gründen nicht wahrnehmen konnte.

Uns ist da ein #Malheur passiert. Oder anders: Durch dick und dünn. Und auch wenn‘s mal eng wird - Augen zu und durch. #FCC #NiemalsAnhalten #ImmerGasGeben pic.twitter.com/bGetv9eJcw — FC Carl Zeiss Jena (@fccarlzeissjena) August 3, 2020

