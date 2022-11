Scheidender Präsident Klaus Berka mit Sorgen nach Wahlergebnis beim FC Carl Zeiss Jena

Jena. Die Nichtwahl von Bürgermeister Christian Gerlitz in den Aufsichtsrat des FC Carl Zeiss Jena hallt nach: Diese Optionen bestehen nun.

Der scheidende Präsident des FC Carl Zeiss Jena, Klaus Berka, hat Bauchschmerzen mit der Entscheidung der Mitgliederversammlung, den Bürgermeister der Stadt, Christian Gerlitz (SPD), nicht in den Aufsichtsrat gewählt zu haben.

„Natürlich ist diese demokratische Entscheidung zu akzeptieren. Auch ich respektiere diese, gebe aber auch zu, dass sie mich nachdenklich macht“, sagt Berka. „So wurde der Stadt – und das auch noch bei einem Vertreter, der sich im hohen Maße für den Stadionbau und im Übrigen auch für den Verbleib der aktiven Fanszene in der Südkurve verwendet hat – eine Tür zugeschlagen, die wir im Sinne unseres Vereins dringend offenhalten müssen.“

Profisport in Jena hänge auch an der Stadt Jena

Der Dialog des FC Carl Zeiss mit der Stadt und den Wirtschaftspartnern der Region habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert und ist eminent wichtig. „Wir müssen sowohl in Richtung der Sponsoren als auch der Stadt klar zum Ausdruck bringen, dass sich an unserer hohen Wertschätzung nichts geändert hat und diese auch in den Gremien des FCC weiter willkommen sind.“

Er sei sicher, „dass sich der gewählte Aufsichtsrat dieser schwierigen Situation bewusst ist und nach Lösungen sucht, wie hier Vertrauen zurückgewonnen werden kann“, sagt Berka. Der Profisport in Jena hänge „an der Unterstützung aller – der Fans, der Sponsoren sowie Gesellschafter, der Vereins- wie Geschäftsführung und nicht zuletzt auch an der politischen Unterstützung und Akzeptanz in der Stadt“.

Aufsichtsrat will sich am Donnerstag konstituieren

Doch was soll der Aufsichtsrat, der sich Donnerstag konstituieren will, nun machen? Einen Vertreter der Stadt als Präsidenten einsetzen, was aber laut neuer Satzung zumindest grenzwertig ist? Oder durch Rücktritte den Weg zu einer Ersatzwahl ebnen? Dafür wären drei Rücktritte notwendig.

