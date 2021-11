Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen VfB Auerbach steht erneut vor Absage

Jena. Zum zweiten Mal steht das Spiel des FC Carl Zeiss Jena auf der Kippe – das sind die Gründe.

Das Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den VfB Auerbach steht erneut vor der Absage. Wieder haben die Vogtländer nach Informationen unserer Zeitung mit dem Corona-Virus zu kämpfen.

Der erste Torhüter der Auerbacher ist verletzt. Sein Vertreter zeigt Symptome einer Corona-Infektion und wurde positiv getestet. Die Folge wäre, dass der dritte Torwart ebenfalls in Quarantäne müsste. Da die Nachwuchskeeper nicht spielberechtigt in der ersten Mannschaft sind, würde die Partie in Jena bei einer Bestätigung des Corona-Falls ausfallen müssen. Der Nordostdeutsche Fußballverband ist bereits entsprechend informiert und erwartet morgen im Laufe des Tages das endgültige Ergebnis.

Eine Absage wäre vor allem für jene Fans des FC Carl Zeiss Jena bitter, die sich bei der Partie die Booster-Impfung gegen Corona geben lassen wollten. Der Sponsoring-Partner der Jenaer, die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, hatte eine Sonderaktion im Ernst-Abbe-Sportfeld geplant.

Kann Auerbach nicht antreten, wird der FC Carl Zeiss Jena das Nachholspiel weiter vor sich herschieben. Die Jenaer liegen derzeit auf dem sechsten Platz der Regionalliga Nordost. Tabellenführer Berliner AK kommt bei einer Partie mehr auf dem Konto auf 41 Punkte. Die Jenaer haben 31 Punkte gesammelt, machen sich aber noch Hoffnungen auf die Meisterschaft. Trainer Andreas Patz hatte das Ziel von Sportdirektor Tobias Werner bestätigt, im November insgesamt neun Punkte einfahren zu wollen. Findet die Partie gegen Auerbach nicht noch in diesem Monat statt, sind maximal sechs Punkte möglich. Die nächsten Gegner heißen Tennis Borussia Berlin und Union Fürstenwalde.

Am Sonnabend hatten die Jenaer nur mit viel Mühe das Halbfinale im Landespokal erreicht. Der FC Carl Zeiss setzte sich erst nach Verlängerung gegen den Thüringenligisten FC Erfurt-Nord durch – der Endstand lautete 3:0.