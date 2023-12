Spielausfall des FC Carl Zeiss Jena: Welche Nachholtermine infrage kommen

Jena Die Partie des FC Carl Zeiss Jena beim FC Eilenburg am Sonntag fällt aus. Der Jenaer Cheftrainer muss wohl seine Pläne für die Wintervorbereitung überarbeiten.

Der FC Carl Zeiss Jena sammelt an diesem Wochenende keine Punkte, sondern das nächste Nachholspiel. Die Partie beim FC Eilenburg muss am Sonntag ausfallen, weil der Platz in dessen Stadion unbespielbar ist.

Schon die Woche über war die Tendenz negativ. Erst lag Schnee auf dem Feld, der später taute und große Pfützen bildete. Bei der Begehung am Donnerstagnachmittag war der Platz sehr schlammig. Die Aussichten auf weitere Regen- und Schneefälle brachte die Verantwortlichen zur Überzeugung, dass der Rasen nicht bespielbar sein wird. Der Nordostdeutsche Fußballverband setzte daraufhin die Partie ab.

Schwierige Suche nach einem Nachholtermin

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Doch welche Möglichkeiten bieten sich? Das einzige Zeitfenster im Dezember kommt schon deshalb nicht infrage, weil der FC Carl Zeiss am 19. Dezember bereits die ausgefallen Partie gegen den FSV Zwickau nachholen soll. Der FC Eilenburg hat ebenfalls ein Nachholspiel, das aber noch nicht terminiert ist. Das Team muss noch beim Chemnitzer FC antreten.

Normalerweise sollen die Jenaer nach der Winterpause am letzten Januar-Wochenende starten – und zwar mit dem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Greifswalder FC. In den Wochen zuvor sieht der NOFV-Rahmenterminplan gleich drei mögliche Nachholtermine vor. Am Wochenende vom 12. bis 15. Januar, am Wochenende vom 19. bis 22. Januar und am Dienstag oder Mittwoch, 23. oder 24. Januar. Eilenburg selbst favorisiert als Verein, dessen Spieler nur nebenbei Fußball spielen, einen Termin am Wochenende. Egal, welcher Termin gefunden wird: Die Partie wird live auf dem Internetportal unserer Zeitung übertragen.

Welchen Einfluss hat der Nachholer auf die Wintervorbereitung?

Cheftrainer René Klingbeil muss in jedem Fall seine Wintervorbereitung umstellen, zumal auch ein Testspiel gegen den FC Eilenburg geplant war. Offen ist, ob es beim ursprünglich anvisierten Starttermin am 4. Januar bleiben kann. Nach Informationen unserer Zeitung hatte schon der Nachholtermin gegen den FSV Zwickau die Planungen einiger Spieler torpediert, da sie für die Woche vor Weihnachten bereits mit Urlaub gerechnet und entsprechende Reisepläne hatten.

